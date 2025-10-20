آیت الله سعیدی: تحولات غزه بار دیگر ماهیت دشمنان دین را آشکار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد سعیدی عصر دوشنبه در دیدار جمعی از نیروهای سپاه علی‌بن‌ابیطالب (ع) قم، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با اشاره به حضور چشمگیر و بی‌سابقه مردم در آئین‌های بزرگداشت رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، مدیریت میدانی و تلاش سازمان‌یافته مجموعه‌های انقلابی را عامل مهم در برگزاری منظم و باشکوه این مراسم دانست.



وی گفت: حضور پرشور مردم نشان از عمق ارادت دینی جامعه و نقش‌آفرینی نیروهای جهادی در ساماندهی این حرکت معنوی داشت.



وی با بیان اینکه وضعیت منطقه و تحولات غزه بار دیگر ماهیت دشمنان دین را آشکار کرده است، اظهار کرد: دشمنان از ارتکاب فجایع انسانی ابایی ندارند و ملت‌های مسلمان باید با توکل بر خداوند، تبعیت از ولی امر و حضور آگاهانه در مسیر نصرت الهی گام بردارند.



تولیت آستان مقدس بانوی کرامت در ادامه به ماهیت ویژه خدمت در حرم حضرت معصومه (س) اشاره کرد و تصریح کرد: حرم مطهر خانه رحمت و پناهگاه دل‌های شکسته است و خادمان باید علاوه بر حفظ نظم و امنیت، با لطافت روحی، ادب، احترام و نگاه تربیتی در مواجهه با زائران رفتار کنند.



وی با تأکید بر تفاوت ماهوی مأموریت در نهادهای نظامی با خدمت در اماکن مقدس افزود: در ساختارهای امنیتی، برخورد با مجرم و مظنون بر پایه ضوابط ویژه انجام می‌شود، اما در حرم مطهر حتی فرد گناهکار نیز میهمان حضرت است و نیازمند برخوردی هدایتگر و آمیخته با کرامت انسانی است.



سعیدی همچنین ضرورت آموزش دو بعدی برای نیروهای خدمت‌گزار آستان را یادآور شد و گفت: خادمان باید علاوه بر فراگیری مهارت‌های امنیتی برای شناخت تهدیدها، در حوزه‌های فرهنگی، زیارتی و مهارت‌های ارتباطی نیز توانمند شوند تا بتوانند با آرامش، محبت و سعه‌صدر با زائران مواجه شوند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از نقش مؤثر موکب‌داران در خدمت‌رسانی به زائران، موکب‌داران عراقی را الگویی از خلوص، محبت و ادب در تکریم زائران دانست و بر ضرورت ترویج این فرهنگ در شهر قم تأکید کرد.



تولیت آستان مقدس بانوی کرامت رفتار و گفتار خادمان را ویترین فرهنگی حرم مطهر عنوان کرد و افزود: گفتار نیکو، برخورد مؤدبانه و لبخند به زائر، عبادتی ارزشمند است و خادم باید با کنترل زبان، رعایت تقوا در سخن و حفظ شأن مکان مقدس، الگوی اخلاقی برای جامعه باشد؛ همان‌گونه که بزرگان دین و شهدای انقلاب در رفتار و کلام، مظهر صداقت و ادب بودند.



وی در پایان با اشاره به استمرار همکاری میان آستان مقدس حضرت معصومه (س) و سپاه علی‌بن‌ابیطالب (ع) قم بیان کرد: خدمت در حرم مطهر افتخاری الهی است و باید با اخلاص، عشق به اهل‌بیت (ع) و نگاه تربیتی نسبت به زائران همراه باشد تا آثار تربیتی و معنوی آن در جامعه تجلی یابد.

