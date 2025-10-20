به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی سازمان بهزیستی، با تمرکز بر نوآوری و رویکرد علمی، مسائل حوزه مسکن با استفاده از تکنیک طوفان فکری شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شد.

در ابتدای این نشست محسن کرمانی، معاون نوآوری و خدمات دانش بنیان سازمان به بیان اهداف و فرآیند احصاء و صورتبندی نظام مسائل سازمان در حوزه‌های تخصصی پرداخت. وی با تاکید بر لزوم اخذ رویکرد حل مسئله در مواجهه با مسائل و مشکلات سازمان، داشتن نگاه علمی و نوآورانه در این زمینه را یک ضرورت اساسی دانستند. بر همین اساس، معاونت نوآوری و خدمات دانش بنیان در آغاز دور جدید مدیریتی خود بررسی و صورتبندی نظام مسائل سازمان را به عنوان یک اصل اولیه و چارچوب همکاری مشترک با حوزه‌های تخصصی درون سازمان و مجموعه‌های علمی و پژوهشی و واحدهای نوآور بیرون از سازمان وجهه همت خود قرار داده است.

در ادامه حسین آبادی معاون تأمین و توسعه مسکن مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی به بیان اهداف، مأموریت‌ها و تکالیف قانونی سازمان در حوزه مسکن ارائه کرد و پس از آن اعضا با استفاده از تکنیک طوفان فکری به بیان مسائل، مشکلات و چالش‌های سازمان در حوزه مسکن پرداختند.