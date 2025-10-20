  1. جامعه
  2. آسیب های اجتماعی
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

برنامه‌ریزی برای حل مشکل مسکن مددجویان بهزیستی

برنامه‌ریزی برای حل مشکل مسکن مددجویان بهزیستی

معاون نوآوری سازمان بهزیستی کشور از برنامه‌ریزی برای حل مشکل مسکن مددجویان بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی سازمان بهزیستی، با تمرکز بر نوآوری و رویکرد علمی، مسائل حوزه مسکن با استفاده از تکنیک طوفان فکری شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شد.

در ابتدای این نشست محسن کرمانی، معاون نوآوری و خدمات دانش بنیان سازمان به بیان اهداف و فرآیند احصاء و صورتبندی نظام مسائل سازمان در حوزه‌های تخصصی پرداخت. وی با تاکید بر لزوم اخذ رویکرد حل مسئله در مواجهه با مسائل و مشکلات سازمان، داشتن نگاه علمی و نوآورانه در این زمینه را یک ضرورت اساسی دانستند. بر همین اساس، معاونت نوآوری و خدمات دانش بنیان در آغاز دور جدید مدیریتی خود بررسی و صورتبندی نظام مسائل سازمان را به عنوان یک اصل اولیه و چارچوب همکاری مشترک با حوزه‌های تخصصی درون سازمان و مجموعه‌های علمی و پژوهشی و واحدهای نوآور بیرون از سازمان وجهه همت خود قرار داده است.

در ادامه حسین آبادی معاون تأمین و توسعه مسکن مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی به بیان اهداف، مأموریت‌ها و تکالیف قانونی سازمان در حوزه مسکن ارائه کرد و پس از آن اعضا با استفاده از تکنیک طوفان فکری به بیان مسائل، مشکلات و چالش‌های سازمان در حوزه مسکن پرداختند.

کد خبر 6628135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها