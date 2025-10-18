  1. جامعه
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

محمدی: ۶۶۴ کودک تحت پوشش بهزیستی تهران به آغوش خانواده بازگشتند

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی تهران گفت: ۶۶۴ کودک از ۱۲۳۰ کودک تحت پوشش به خانواده‌هایشان بازگشته‌اند که این اقدام از گسست خانواده‌ها جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران روز شنبه از تحول اساسی در سیاست‌های حمایتی سازمان خبر داد و افزود: تا چند سال پیش نگاه ما مرکزمحور بود، اما امروز تمام فعالیت‌ها خانواده‌محور شده است و از طرح میزبان به‌عنوان تجربه‌ای موفق یاد کرد که در آن خانواده‌ها داوطلبانه پذیرای کودکان می‌شوند تا از تجربه زندگی خانوادگی محروم نمانند.

وی همچنین از نقش ۸۶ مؤسسه خیریه و ۹۵ مرکز غیردولتی به‌عنوان امانتداران کودکان قدردانی کرد و ادامه داد: یکی از نمونه‌های موفق، همکاری با مؤسسه همیاران نگین هوشیار در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی است.

معاون بهزیستی با تاکید بر تأثیر ورزش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: ورزش برای بچه‌های ما فقط تفریح نیست، مسیر زندگی است. در دوران جنگ تحمیلی نیز مردم تهران با عشق، کودکان را در خانه‌های خود پناه دادند و همان روحیه امروز نیز زنده است.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران اضافه کرد: تعداد نوزادان در شیرخوارگاه‌های استان از بیش از ۵۰۰ به کمتر از ۶۰ نفر کاهش یافته و این یعنی سیاست خانواده‌محوری موفق بوده است، اکنون بیش از ۲ هزار خانواده متقاضی فرزندخواندگی در استان تهران ثبت شده است، در حالی که کودک قابل واگذاری نداریم.

وی اضافه کرد: سازمان با ۱۷۲ خدمت تخصصی، اکنون بیش از ۳۳ هزار نفر را در مراکز شبانه‌روزی تحت پوشش دارد.

