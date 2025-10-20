هشدار نسبت به گسترش نفوذ نظامی ترکیه در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عدی عبدالهادی عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی تاکید کرد که نقشه نفوذ نظامی ترکیه در داخل خاک عراق گسترش پیدا کرده به طوری که تعداد پایگاه‌های نظامی این کشور به ۸۰ عدد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: حضور نظامی ترکیه در عراق غیر قانونی بوده و هیچ توجیهی برای این مسأله وجود ندارد به ویژه آنکه توافق صلحی میان حزب کارگران کردستان ترکیه و آنکارا امضا و تمام بهانه‌های سابق بی معنی شده است.

عبدالهادی تصریح کرد: افزایش تعداد پایگاه‌های نظامی ترکیه در عراق سؤالات زیادی را در خصوص قصد و نیت آنکارا ایجاد کرده است. اصول حسن هم جواری و هماهنگی‌های امنیتی باعث تقویت ثبات دو کشور می‌شود اما حضور نظامی ترکیه برای تمام محافل سیاسی نگران کننده است. عراق به تنهایی می‌تواند امنیت خود را تأمین کند.