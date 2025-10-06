  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۹

عملیات امنیتی حشد شعبی نزدیک مرزهای عربستان

عملیات امنیتی حشد شعبی نزدیک مرزهای عربستان

یک منبع عراقی از عملیات امنیتی نیروهای حشد شعبی نزدیک گذرگاه مرزی عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی موفق شدند به صورت کامل امنیت مسیرهای منتهی به گذرگاه عرعر در نزدیکی مرزهای عربستان سعودی در غرب این استان را تأمین کنند.

بر اساس این گزارش، عملیات نیروهای حشد شعبی با هدف تأمین امنیت مسیر زمینی منتهی به گذرگاه عرعر برای تسهیل حرکت نیروهای نظامی و مبارزه با نفوذ عناصر خرابکار به سمت بخش غربی استان الانبار صورت گرفته است.

این نیروها تعداد زیادی ایست های بازرسی در مناطق مذکور برای رصد تحرکات عناصر تروریست ایجاد کرده اند. نیروهای حشد شعبی پیشتر نیز چنین عملیات های امنیتی نزدیک مرزهای عربستان انجام داده بودند.

لازم به ذکر است که نیروهای حشد شعبی در کنار دیگر نیروهای عراقی به تلاش های بی وقفه خود برای تأمین امنیت مناطق مختلف عراق ادامه می دهند.

کد خبر 6612897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها