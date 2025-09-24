به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی علیه پنج مقر از خطرناکترین مقرهای تروریستهای داعشی در مناطق بیابانی این استان عملیات انجام دادند.
بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی مناطق الحسنیات، بیابان النخیب، القذف و ثمیل و همچنین الرحالیه نزدیک به مرزهای عربستان در غرب الانبار را هدف قرار دادند.
این مناطق جزو مهمترین مناطق استقرار تروریستهای داعشی و تونلهای زیر زمینی آنها به شمار میرود.
منبع مذکور تصریح کرد که بقایای تشکیلات تروریستی داعش در این مناطق فعال بودند.
