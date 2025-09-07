متلاشی شدن یک گروهک تروریستی در الانبار عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی اعلام کرد که اعضای گروهک تروریستی در استان الانبار که قصد اجرای عملیات خرابکارانه را داشتند بازداشت شدند.

وی اضافه کرد: نیروهای امنیتی عراق با همکاری نیروهای حشد شعبی موفق شدند یک عملیات گسترده در مناطق مختلف استان الانبار بر اساس اطلاعات به دست آمده مبنی بر فعالیت یک گروهک تروریستی انجام دهند.

این منبع عراقی تصریح کرد: بعد از رصد تحرکات اعضای این گروهک، آنها بازداشت شدند. عناصر مذکور قصد داشتند یک عملیات علیه نیروهای امنیتی و غیرنظامی انجام دهند.