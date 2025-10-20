به گزارش خبرنگار مهر، امید نورافکن صبح دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار آسیایی برابر آخال ترکمنستان اظهار کرد: شاگردان نویدکیا با آگاهی از حساسیت دو بازی پیش‌رو خود را آماده کرده‌اند، زیرا حضور در سپاهان به‌معنای تعهد دائمی به پیروزی است و تیم برای صدرنشینی در گروه تمام توان خود را به‌کار خواهد گرفت.

نورافکن گفت: فردا، ۲۹ مهر، نخستین بازی ما با آخال برگزار می‌شود و بازی برگشت نیز ۱۳ آبان است؛ دو دیداری که به‌طور قطعی سرنوشت صعود از گروه را تعیین می‌کند. همه اعضای تیم، از بازیکنان تا کادر فنی، می‌دانند باید در این دو بازی بهترین نتایج را بگیریم تا راه صعودمان هموار شود.

وی افزود: بازی برگشت در اصفهان برگزار می‌شود و این مسئله از نظر روحی و فنی به ما کمک زیادی خواهد کرد. با این حال فشار زیادی روی تیم وجود دارد، چراکه وقتی پیراهن سپاهان را می‌پوشی، محکوم به بردن هستی. این حس مسئولیت در وجود همه بچه‌ها هست و خود من هم باور دارم که باید با تمام تمرکز و جنگندگی وارد زمین شویم.

هافبک سپاهان با اشاره به سابقه تاریخی باشگاه در رقابت‌های آسیایی گفت: سپاهان همیشه در آسیا تیمی پرقدرت بوده و این بار هم باید همان تصویر را تکرار کنیم. سختی کار را می‌دانیم اما هدفمان فقط صدرنشینی در گروه است. اگر به هر دلیلی دوم شویم، تفاضل گل نقش تعیین‌کننده دارد و به همین خاطر تمام بازیکنان از اهمیت گل‌های بیشتر و پیروزی در هر دو دیدار کاملاً آگاه هستند.

نورافکن خاطرنشان کرد: فضای تیم مثبت است و همه برای بازی فردا انگیزه بالایی داریم. امیدوارم بتوانیم با یک نتیجه قاطع، قدمی بزرگ برای صعود و حفظ جایگاه سپاهان در سطح آسیایی برداریم.