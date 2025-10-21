سپاهان - آخال؛ شاگردان نویدکیا به دنبال اولین برد آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان از ساعت ۱۷:۱۵ امروز (سهشنبه ۲۹ مهر) در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲، در ورزشگاه نقش جهان و با قضاوت عمار ابراهیم حسن از بحرین به مصاف تیم آخال ترکمنستان خواهد رفت. شاگردان محرم نویدکیا به دنبال کسب نخستین پیروزی آسیایی خود در این فصل هستند تا شانس صعود به مرحله حذفی را افزایش دهند.
در جدول گروه C، تیم الحسین اردن با ۶ امتیاز از دو بازی در صدر قرار دارد و دو تیم سپاهان و آخال بدون امتیاز در ردههای دوم و سوم جای گرفتهاند. تیم موهان باگان هند نیز که پیشتر در این گروه حضور داشت، به دلیل عدم سفر به ایران برای بازی مقابل سپاهان، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از ادامه مسابقات کنار گذاشته شد تا رقابتهای این گروه با حضور سه تیم دنبال شود.
میزبانی اصفهان به جای عشقآباد
دیدار امروز در حالی در اصفهان برگزار میشود که طبق برنامه قرار بود این مسابقه به میزبانی تیم آخال و در شهر عشقآباد برگزار شود. اما با درخواست باشگاه ترکمنستانی و به دلیل کیفیت پایین زمین چمن ورزشگاه، محل برگزاری بازی تغییر کرد و سپاهان عملاً از امتیاز میزبانی بهرهمند شد.
تیم سپاهان پس از پیروزی ارزشمند در لیگ برتر مقابل گلگهر سیرجان با روحیهای بالا پا به این دیدار میگذارد. میلاد زکیپور که در بازی با گلگهر دچار مصدومیت جزئی شده بود، در تمرینات اخیر حضور داشته و بدون مشکل در ترکیب امروز سپاهان قرار خواهد گرفت. در مقابل، محمد کریمی هافبک با تجربه طلاییپوشان همچنان به دلیل مصدومیت دور از میادین است و نمیتواند تیمش را همراهی کند.
نخستین تقابل سپاهان و آخال
این نخستین رویارویی رسمی سپاهان با تیم آخال به شمار میرود. با این حال، آخال سابقه دو بازی برابر فولاد خوزستان را در کارنامه دارد که در هر دو مسابقه شکست خورده است. طلاییپوشان امیدوارند با تکیه بر تجربه بینالمللی خود و حمایت هواداران، سومین شکست متوالی نمایندگان ایران برای آخال را رقم بزنند.
