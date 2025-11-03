به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمداف پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار آسیایی با سپاهان ایران اظهار نظر کرد: ما میدانیم مقابل یکی از بهترین تیمهای ایران قرار داریم اما آنچه برای ما اهمیت دارد، دفاع کردن نیست؛ بلکه فکر کردن و عمل کردن مانند یک تیم بزرگ است. میخواهیم نشان دهیم که آخال نیز لیاقت حضور در این سطح را دارد.
وی ادامه داد: در ترکمنستان فوتبال در مسیر پیشرفت قرار گرفته و لیگ ما به تدریج منسجمتر شده است. بازیکنان هم در هفتههای اخیر تمرینات سنگینی برای این دیدار پشت سر گذاشتهاند و از لحاظ بدنی کاملاً آماده هستند. امیدوارم بازی زیبایی ارائه کنیم، نه فقط برای نتیجه بلکه برای احترام به هواداران و نظم فوتبال آسیایی.
تمرکز بر مرکز زمین و انتقال سریع
محمداف درباره رویکرد تاکتیکی تیمش گفت: سپاهان تیمی است با مالکیت بالا و پاسهای کوتاه و سریع. اگر بخواهیم فقط در خط عقب منتظر بمانیم، آسیب میبینیم. برنامه ما این است که محور بازی را در مرکز زمین بگیریم، فشار بدهیم تا فرصتهایشان کمتر شود و در ضدحملات سریع تصمیم بگیریم.
وی افزود: در بازی اول در عشقآباد نشان دادیم که حتی در لحظاتی توانایی تحتفشار قرار دادن سپاهان را داریم، اما باید این بار دقت و تمرکزمان در لحظه آخر شوتزنی و ارسال نهایی بیشتر باشد. در بازی قبلی اشتباهات فردی داشتیم که فردا نباید تکرار شود.
احترام به سپاهان اما بیهراس از شهرت آن
محمداف در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قصد دارد مانند بسیاری از تیمهای آسیایی در اصفهان به دفاع فشرده روی آورد پاسخ داد: ما احترام زیادی برای سپاهان و کادر فنیاش قائل هستیم. میدانیم تجربه بینالمللی این تیم بسیار بالاست. اما اگر فقط دفاع کنیم، فرصت گلزنی هرگز به دست نمیآید. آمدهایم بازی کنیم، نه پنهان شویم.
به گفته محمداف، بازیکنان جوان تیم آخال انگیزه بالایی دارند و پیروزی احتمالی برابر سپاهان میتواند نقطه عطف فوتبال ترکمنستان باشد. وی اظهار کرد: ما شاید امکانات حرفهای سپاهان را نداشته باشیم، ولی روحیه تیمیمان مثالزدنی است. شگفتی در فوتبال از اراده آغاز میشود نه از بودجه.
تحلیل فنی از سپاهان و چالش زمین نقش جهان
در بخش پایانی نشست، سرمربی آخال درباره ارزیابی خود از بازی قبلی سپاهان و شرایط زمین نقش جهان گفت: زمین نقش جهان یکی از زیباترین و البته سختترین زمینها برای تیمهای مهمان است. سرعت چمن و هوای خشک باعث میشود توپ متفاوت حرکت کند. ما برای این شرایط آمادهایم و حتی در تمرینات اخیر زمینهایی مشابه با بافت چمن اصفهان را شبیهسازی کردهایم.
وی افزود: سپاهان با سرمربی نویدکیا تیمی منظم، روان و دارای ساختار پاسکاری کوتاه است. ما برای قطع خطوط ارتباطی میان هافبکهایشان برنامه داریم و میخواهیم با پرسهای منظم از نیمه زمین مانع گردش سریع توپ شویم. کلید بازی فردا تمرکز و شمار اشتباهات صفر است. اگر این دو را رعایت کنیم، نتیجه ممکن است به سود ما تغییر کند.
محمداف با اشاره به امید تیمش گفت: ما میدانیم مردم ترکمنستان فردا چشمانتظار هستند. از همه هواداران میخواهیم به ما انرژی بدهند. فوتبال تنها زمانی زیباست که شما بدون ترس بازی کنید. ما آمدهایم تا بدون ترس در اصفهان بجنگیم.
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