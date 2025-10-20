نگاهی به تیم آخال ترکمنستان حریف سپاهان در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ باید فردا سه شنبه ۲۹ مهر رو در روی تیم آخال ترکمنستان قرار گیرد. با توجه به حذف تیم موهان باگان هند از این گروه، کسب سه امتیاز این بازی برای هر دو تیم بابت صعود به مرحله حذفی این رقابت‌ها بسیار مهم خواهد بود.

تیم فوتبال آخال ترکمنستان یکی از تیم‌های با سابقه لیگ برتر این کشور است. در فصل جاری، آخال با کسب ۳۶ امتیاز از ۱۹ بازی در رده سوم جدول لیگ برتر ترکمنستان قرار دارد. تیم‌های آرکاداغ با ۶۳ امتیاز و آلتی اسیر با ۴۰ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار دارند.

در آخرین دیدار خود، آخال موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر کوپت‌داغ را شکست دهد. گل‌های این بازی را بختیار گورگنوف در دقیقه ۲۳ و آکممت متدایف در دقیقه ۸۹ به ثمر رساندند.

ترکیب کلیدی تیم آخال شامل گوربانمیرات گارایف، کاکاگلدی بردی‌اف، وپا مامایف، باشیم گوربانبردی‌اف، آزات رحمان‌اف، دووران بردی‌اف، اسلام آنامورادوف، آتاگلدی مرادوف، آکممت متدایف و بختیار گورگنوف است.

آخال بازی‌های خانگی خود را در ورزشگاه «نیسا» عشق‌آباد برگزار می‌کند. این ورزشگاه با ظرفیت بالا و امکانات مدرن، میزبان بازی‌های مهم باشگاهی و ملی ترکمنستان است با این حال و به دلیل کیفیت پایین چمن این ورزشگاه، باشگاه آخال تصمیم گرفت که بازی با سپاهان را در ورزشگاه نقش جهان برگزار کند.

با ترکیب جوان و انگیزه‌مند، آخال در تلاش است تا عملکرد بهتری در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی ارائه دهد. حضور این تیم در لیگ قهرمانان آسیا ۲ فرصتی مناسب برای نمایش توانمندی‌هایش در سطح قاره‌ای محسوب می‌شود. با ادامه روند فعلی و تقویت نقاط ضعف، آخال می‌تواند به یکی از تیم‌های مطرح آسیای مرکزی تبدیل شود.