حیدرزاده: انفجار کپسول جوشکاری در آستارا ۳ مصدوم بر جا گذاشت

بابک حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹:۴۹ صبح امروز با دریافت تماس بابت وقع انفجار در هتل اسپیناس آستارا، تیم‌های اورژانس و امداد هلال احمر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد که در آسانسور محل کار، سه نفر از نیروهایی که در حال جوشکاری بودند به دلیل انفجار کپسول جوشکاری دچار مصدومیت شده‌اند.

حیدرزاده ادامه داد: این مصدومان بلافاصله توسط نیروهای اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند تا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در این حادثه هیچ فوتی گزارش نشده است، گفت: خدا را شکر می‌کنیم که این حادثه منجر به فوت نشده و تلاش‌ها برای بهبود وضعیت مصدومان ادامه دارد.

رئیس هلال احمر آستارا ضمن تاکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از کپسول‌های جوشکاری، از همه افراد خواست در محیط‌های کاری توجه ویژه‌ای به اصول ایمنی داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.