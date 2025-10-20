  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

جزئیات خروج هواپیما از باند در هنگ‌کنگ

جزئیات خروج هواپیما از باند در هنگ‌کنگ

خروج هواپیمای باری از باند فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ و سقوط به دریا چند قربانی بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در پی خروج یک فروند هواپیمای باری از باند حین فرود در فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ و سقوط به دریا، دست کم دو تن از کارکنان محوطه فرودگاهی کشته شدند.

به نوشته آناتولی، این هواپیما پس از انحراف از باند با یک دستگاه خودروی گشت امنیتی فرودگاه برخورد کرد که دو سرنشین داشت و هر دو کشته شدند.

مقامات فرودگاه هنگ‌کنگ گفته‌اند که هم هواپیما و هم خودرو هر دو به دریا سقوط کردند و اجساد دو قربانی نیز پس از ۴۰ دقیقه از آب خارج شد.

به گفته مقامات، چهار خدمه هواپیما از این حادثه جان سالم به در بردند. تحقیقات درباره این سانحه آغاز شده است.

کد خبر 6628248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها