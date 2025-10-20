به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در پی خروج یک فروند هواپیمای باری از باند حین فرود در فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ و سقوط به دریا، دست کم دو تن از کارکنان محوطه فرودگاهی کشته شدند.

به نوشته آناتولی، این هواپیما پس از انحراف از باند با یک دستگاه خودروی گشت امنیتی فرودگاه برخورد کرد که دو سرنشین داشت و هر دو کشته شدند.

مقامات فرودگاه هنگ‌کنگ گفته‌اند که هم هواپیما و هم خودرو هر دو به دریا سقوط کردند و اجساد دو قربانی نیز پس از ۴۰ دقیقه از آب خارج شد.

به گفته مقامات، چهار خدمه هواپیما از این حادثه جان سالم به در بردند. تحقیقات درباره این سانحه آغاز شده است.