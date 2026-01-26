مظلومی: یک دستگاه خودروی سرقتی در سلماس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر مظلومی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی لکستان درحین کنترل خودروهای عبوری در محور ارومیه -سلماس به یک دستگاه سواری پراید وانت مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: با انجام استعلامات تخصصی بر روی ارکان خودرو مشخص شد که خودرو سرقتی بوده ومدتی قبل به سرقت رفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان سلماس تصریح کرد: متهم در بازجویی های اولیه به سرقت یک دستگاه سواری پراید وانت اعتراف که پس ازتشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی گردید.

سرهنگ مظلومی به همشهریان توصیه کرد:هشدارهای پلیسی را در راستای پیشگیری از سرقت توجه داشته باشند و در اینگونه موارد ضمن اعلام مراتب به پلیس ۱۱۰، مشخصات دقیق خودرو شامل شماره پلاک و شماره شاسی آن را در دسترس داشته باشند.