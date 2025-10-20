ملوان و یاسام کردستان به دلیل تخلف انضباطی جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره تخلفات رخ‌داده در دو دیدار از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان صادر کرد.

بر اساس این رأی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی به دلیل تأخیر در آغاز نیمه نخست دیدار برابر گل‌گهر سیرجان به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین تیم یاسام کردستان نیز به علت تأخیر در شروع دیدار برابر آوا تهران و عدم حضور آمبولانس در محل مسابقه از سوی کمیته انضباطی به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

این آرای انضباطی قطعی بوده و اجرای آن بر عهده باشگاه‌های مذکور است.