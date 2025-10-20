شاگردان آزمون به دنبال جبران؛ مسیر دشوار پرسپولیس در چهار هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت پنج هفته از لیگ برتر فوتبال زنان ایران تیم پرسپولیس شرایطی بسیار دشوار و چالش‌برانگیز را تجربه می‌کند. سرخ‌پوشان که فصل گذشته پس از سال‌ها غیبت با خرید تیم ئاکو کرمانشاه به لیگ برتر بازگشته‌اند تا اینجا تنها موفق به کسب ۵ امتیاز شده‌اند و فاصله زیادی با صدر جدول دارند. این در حالی است که تیم خاتون بم با ۱۵ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته و تیم ایستا با ۱۰ امتیاز پنج امتیاز بیشتر از پرسپولیس کسب کرده است. چنین فاصله‌ای نشان می‌دهد که پرسپولیس در حال حاضر نه تنها در کورس قهرمانی نیست بلکه درگیر یک نبرد سخت برای حفظ جایگاه خود در لیگ برتر است.

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های تیم زنان پرسپولیس جایگاه فعلی آن‌ها در جدول است. این تیم در حال حاضر در رده هفتم از میان ۱۰ تیم قرار دارد و تنها ۴ امتیاز بیشتر از تیم ایساتیس دارد که در رده نهم و منطقه خطر سقوط قرار گرفته است. این فاصله کم با منطقه قرمز باعث شده هر لغزش کوچک تیم را بیش از پیش به خطر سقوط نزدیک کند و مسئولیت کادر فنی و بازیکنان را سنگین‌تر نماید. در واقع پرسپولیس نه تنها نمی‌تواند به راحتی به فکر جایگاه‌های بالاتر باشد بلکه باید تمام تمرکز خود را برای دور ماندن از منطقه سقوط بگذارد.

چهار بازی پیش‌رو نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت تیم زنان پرسپولیس دارد. بعد از تعطیلات فیفادی این تیم باید به شمال کشور سفر کند و در زمین ملوان بندرانزلی یکی از تیم‌های قدرتمند خانگی به مصاف این تیم برود. ملوان در زمین خودش همیشه تیم‌های بالای جدول را به چالش کشیده و بازی مقابل آن‌ها بدون شک یک مبارزه سخت خواهد بود. پس از این دیدار دشوار پرسپولیس میزبان صدرنشین لیگ یعنی خاتون بم است؛ دیداری که احتمال کسب امتیاز در آن بسیار کم است و فشار روانی زیادی بر بازیکنان وارد خواهد کرد. اگر چه این بازی فرصتی برای محک زدن توان تیم مقابل بهترین‌های لیگ است اما نتایج آن می‌تواند تأثیر مستقیم و مهمی بر روند تیم در ادامه فصل داشته باشد.

در ادامه شاگردان مریم آزمون دو بازی دیگر در نیم‌فصل نخست برابر تیم‌های پایین جدول یعنی آوا و یاسام دارد. این مسابقات برای پرسپولیس حکم فرصت طلایی برای جبران امتیازهای از دست رفته را دارند. با این حال هر نتیجه منفی در این دیدارها نه تنها فاصله تیم را با منطقه سقوط کاهش می‌دهد بلکه بحران را عمیق‌تر می‌کند. از این رو باید گفت که این چهار بازی پیش‌رو به عنوان تعیین‌کننده سرنوشت تیم محسوب می‌شوند و می‌توانند مسیر باقی‌مانده فصل را به شدت تحت تأثیر قرار دهند.

تیم زنان پرسپولیس پس از ۵۰ سال دوری از فوتبال زنان فصل گذشته با خرید تیم لیگ یکی ئاکو کرمانشاه وارد لیگ برتر شد و با تلاش فراوان توانست عنوان قهرمانی لیگ دسته یک را کسب کرده و جواز حضور در لیگ برتر را به دست آورد. این موفقیت اولیه نویدبخش آینده‌ای روشن و موفق برای این تیم بود اما ورود به لیگ برتر رقابتی بسیار سخت‌تر از تصور اولیه را پیش روی آن‌ها قرار داد و به وضوح نشان داد که مسیر پیش رو برای پرسپولیس زنان دشوار و پر از موانع است.

در شرایط کنونی فشار روانی روی بازیکنان و کادر فنی بسیار بالا رفته است. مدیریت بازی‌ها، حفظ تمرکز بازیکنان، جلوگیری از آسیب‌دیدگی و استفاده بهینه از فرصت‌ها برای کسب امتیاز در هفته‌های پیش‌رو اهمیت حیاتی دارد. هر لغزش یا اشتباه کوچک می‌تواند تیم را به منطقه خطر سقوط نزدیک‌تر کند و شرایط را بحرانی‌تر سازد. اما در مقابل کسب نتایج مثبت و تثبیت جایگاه تیم در جدول می‌تواند راه را برای فاصله گرفتن از خطر سقوط هموار کند و روحیه تیم را برای ادامه فصل تقویت کند.

در پایان باید گفت تیم زنان پرسپولیس با وجود اینکه اکنون در شرایط دشواری قرار دارد ولی هنوز فرصت دارد تا روند خود را تغییر داده و به جمع تیم‌های مدعی لیگ بازگردد. عملکرد این تیم در چهار بازی سرنوشت‌ساز آینده معیاری خواهد بود برای تعیین مسیر باقی‌مانده فصل. باید دید که آیا پرسپولیس زنان می‌تواند این فشارها و چالش‌ها را پشت سر بگذارد و جایگاه خود را در لیگ برتر تثبیت کند یا اینکه مشکلات ادامه‌دار آن‌ها را بیش از پیش درگیر بحران خواهد ساخت.