عتباتی: برخورد قاطع در انتظار عوامل تفرقه افکنی قومی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی صبح دوشنبه در جلسه حمایت و صیانت از امنیت روانی و اجتماعی شهروندان، اظهار کرد: برای عوامل ایجاد ناامنی روانی پرونده قضائی تشکیل می‌شود و برخوردهای بازدارنده با رویکرد پیشگیری از بروز موارد مشابه صادر گردیده و موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به جایگاه ویژه استان آذربایجان غربی در تأمین امنیت عمق کشور اشاره کرد و گفت: تأمین امنیت استان کار بسیار ارزشمند است در عین حال حساس و پیچیده و نیاز به توجه ویژه دارد.

عتباتی به توطئه و حربه‌های دشمنان از بدو انقلاب اسلامی اشاره کردو افزود: دشمن تلاش می‌کند با دامن زدن به اختلافات قومی - مذهبی در استان موجبات اختلال در امنیت روانی و اجتماعی شهروندان و برهم خوردن امنیت کشور را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تاکید کرد: شهروندان استان اعم از ترک و کرد با هوشیاری و بصیرت فتنه‌های دشمنان را نقش برآب کرده‌اند و در همه برهه‌ها دشمن را ناامید کرده‌اند.

وی افزود: دستورات مهم و موثری در استان صادر شده و برای عوامل ایجاد ناامنی روانی پرونده قضائی تشکیل می‌شود و برخوردهای بازدارنده با رویکرد پیشگیری از بروز موارد مشابه صادر گردیده و موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.

عتباتی به فعالان اجتماعی، ورزشی، صاحبان تریبون وفعالان فضای مجازی هم تاکید کرد در فعالیت‌ها و اظهار نظرات خود مراقبت و دقت بیشتری داشته باشند؛ و درجهت تقویت همدلی و اتحاد و انسجام ملی قدم‌های مؤثرتر بردارند.

در ادامه جلسه حسین مجیدی دادستان مرکز استان هم بر لزوم برخورد جدی با کسانی که امنیت روانی مردم را به هم می‌زنند و به اختلافات قومی دامن می‌زنند و کسانی که از این افراد پشتیبانی مالی یا رسانه‌ای می‌کنند تاکید نمود.

حسین مجیدی همچنین به پلیس فتا دستور داد افرادی را که در فضای مجازی به اختلافات قومی دامن می‌زنند و امنیت روانی شهروندان را دچار اختلال می‌کنند شناسایی و برخورد نماید و در این رابطه هیچ مماشاتی نداشته باشند.