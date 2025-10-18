  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

نیروگاه برق ماکو بعد از ۲ سال به شبکه بازگشت

نیروگاه برق ماکو بعد از ۲ سال به شبکه بازگشت

ارومیه - رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: نیروگاه برق ۶۰ مگاواتی ماکو بعد از ۲ سال رکود به شبکه بازگشت.

ناصر عتباتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکل عدم تولید برق این نیروگاه ۶۰ مگاواتی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات آن در دستور کار قرار گرفت و بعد از رفع مشکل این نیروگاه به مدار تولید بازگشت.

وی با بیان اینکه ظرفیت ۶۰ مگاواتی نیروگاه برق گلبرق ماکو قادر به تأمین نیروی برق لازم برای ۵ شهرستان است، افزود: این نیروگاه که با مشارکت یک سرمایه‌گذار داخلی و یک شرکت چینی احداث شده، از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را با ظرفیت ۸۴ مگاوات آغاز کرده است.

عتباتی گفت: به دلیل عدم پرداخت مطالبات از سوی مدیریت شبکه شرکت توانیر، این نیروگاه تا از سال ۱۴۰۲ با مشکلاتی مواجه شده و در نهایت، تولید برق آن به طور کامل متوقف شده بود.

وی با بیان اینکه این نیروگاه در اسرع وقت فعالیت خود را از سر گرفته و مجدداً به شبکه سراسری برق متصل شد، افزود: این میزان تولید، نه تنها نیاز ۶۰ مگاواتی پنج شهرستان منطقه را تأمین می‌کرد، بلکه مازاد آن نیز به شبکه سراسری برق کشور تزریق می‌شد و در پایداری شبکه نقش مؤثری ایفا می‌کرد.

کد خبر 6626135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهروند IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خبر خوشحال کننده ای هست از این خبرها زیاد منتشر بشه شاید دیگه قطعی برق نداشته باشیم

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها