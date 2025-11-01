عتباتی: واحد راکد آجرسفال چایپاره احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر شنبه در بازدید از کارخانه راکد آجر سفال چایپار دستور داد تا مشکل این واحد در کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری استان با حضور مدیران بانک صنعت و معدن، جمعی از خبرگان صنعت آجر سفال، مدیران دستگاه‌های متولی و شرکت‌های خدمات رسان مطرح تا با طرح راهکارهایی از جمله مشارکت بانک با خبرگان صنعت سفال و همراهی تمامی مجموعه‌ها ترتیبی برای احیای دوباره این واحد که در سطح کشور بی نظیر است اتخاذ شود.

وضعیت این واحد تولیدی که دارای خط تولید تمام اتوماتیک تولید آجر سفال با ظرفیت ۲۱ میلیون قالب در سال است و از سال ۹۴ به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات ۱۲ میلیون یوری به بانک صنعت و معدن به تملک این بانک درآمده است.

از دیگر مواردی که در این بازدید مورد پیگیری قرار گرفت مطالبات بیش از ۱۰۰ کارگر این واحد بود که منجر به تشکیل پرونده‌هایی به تعداد طلبکاران در دادگستری چایپاره شده بود که عتباتی به رئیس دادگستری چایپاره دستور داد تا پرداخت مطالبات کارگران را از بانک صنعت و معدن به قید تسریع در دستور کار قرار دهد.