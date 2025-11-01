عتباتی: آذربایجان غربی با کمبود کادر قضایی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر شنبه در آئین معرفی رئیس جدید دادگستری پلدشت، به کمبود کادر قضائی استان نیز پرداخت و افزود: یکی از معضلات جدی استان کمبود کادر قضائی است و با وجود تلاش‌های صورت گرفته از سال ۱۴۰۰ و جذب بیش از ۱۶۰ قاضی جدید در این مدت این کمبود برطرف نشده است از این رو برای کاستن بار قضات باید ورود پرونده را با اقدامات پیشگیرانه مدیریت کرد.

وی ادامه داد: پلدشت یکی از شهرهای مرزی که در منطقه آزاد تجاری واقع شده در حوزه تجارت بین‌المللی، تولیدی و تأمین امنیت استان و کشور نقش مهمی ایفا می‌کند و از این رو اقدامات و خدمات در این حوزه باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

عتباتی در ادامه با اشاره به اینکه شأن و شرف یک مسئول در نظام مقدس اسلامی ایران، خادمی مردم است از مدیران قضائی خواست نهایت حرمت و کرامت و تکریم را در مقابل همه مراجعه کنندگان رعایت کنند و سهل الوصول ترین مدیر باید مدیر قضائی باشد.

وی افزود: در راستای پیشگیری از تولید پرونده باید کانون‌های وقوع جرم و ادارات پرونده ساز شناسایی و با همفکری تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شود و از ظرفیت تمام نشدنی بسیج برای پیش برد برنامه‌های پیشگیرانه هم نباید غافل شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی همچون شوراهای حل اختلاف، واحدهای مددکاری مراجع انتظامی، صلح یاران، هسته‌های جهادی بخشایش، روحانیون، ریش سفیدان و متنفذین برای اصلاح ذات البین و تبیین فرهنگ صلح و سازش از دیگر اقداماتی است که می‌توان در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم بهره برد.

در پایان پس از اهدای حکم حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالعلی الهقلی پور آذر توسط رئیس کل دادگستری استان وی به عنوان رئیس جدید دادگستری پلدشت معرفی شد.