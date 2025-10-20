به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کارگروه مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی روز شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
این نشست با حضور ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و حجتالاسلام و المسلمین محمدمهدی تجریشی، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی و نماینده شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد.
در این جلسه، موضوع بازنگری تفاهمنامه همکاری دو شورا که پیشتر در سال ۱۳۹۸ به امضا رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و همچنین تدوین آئیننامه فعالیت کارگروه تخصصی مشترک از دیگر موارد مورد بحث بود.
اعضای کارگروه بر ضرورت همافزایی، تعامل مؤثر و تقسیم کار مشخص میان دو شورا در حوزههای فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی تأکید کردند.
در پایان نشست، مقرر شد موضوعات مشترکی مانند «بازیهای رایانهای» و «ارتقای سواد رسانهای» با همکاری و تعامل دو شورا پیگیری شود.
گفتنی است، تشکیل این کارگروه در راستای اجرای ماده ۱۶ «سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی» و با هدف افزایش هماهنگی و انسجام در سیاستگذاریهای فرهنگی مرتبط با فضای مجازی صورت گرفته است.
