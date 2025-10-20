کلید پیشگیری از پوکی استخوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سکینه گلجاریان، متخصص فیزیوتراپی، با اشاره به اینکه پوکی استخوان یکی از بیماری‌های خاموش و شایع در سنین میانسالی و سالمندی است، گفت: در این بیماری، تراکم و کیفیت استخوان کاهش می‌یابد و حتی یک زمین‌خوردن ساده می‌تواند به شکستگی‌های جدی در لگن، ستون فقرات یا مچ دست منجر شود.

وی افزود: خبر خوب این است که استخوان‌ها بافت‌هایی زنده و هوشمند هستند که در پاسخ به فشار و فعالیت فیزیکی، قوی‌تر می‌شوند؛ بنابراین ورزش منظم می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌های پیشگیری و حتی کنترل پوکی استخوان باشد.

گلجاریان با اشاره به نقش فعالیت بدنی در حفظ استحکام و تراکم استخوان‌ها گفت: ورزش‌های تحمل وزن مانند پیاده‌روی تند، دویدن آرام، بالا رفتن از پله و حتی پرش‌های سبک، از مؤثرترین روش‌ها برای تحریک استخوان‌ها به ساخت بافت جدید هستند. این حرکات با وارد کردن فشار کنترل‌شده به استخوان، روند تقویت طبیعی آن را فعال می‌کنند.

وی افزود: در کنار این فعالیت‌ها، تمرینات قدرتی یا مقاومتی با استفاده از وزنه، دستگاه‌های بدنسازی یا کش‌های ورزشی، باعث انتقال نیروی عضلات به استخوان و افزایش استحکام آن می‌شوند. همچنین، تمرینات تعادلی وعملکردی مانند یا راه رفتن روی خط باریک یا تمرینات با چشمان بسته ایستادن روی یک پا نقش مهمی در کاهش خطر زمین‌خوردن و پیشگیری از شکستگی‌ها دارند و به ویژه برای سالمندان بسیار توصیه می‌شوند.

وی توصیه‌های کاربردی برای پیشگیری را بیان کرد و افزود: برای پیشگیری از پوکی استخوان، افراد باید حداقل ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته (مانند پیاده‌روی تند) داشته باشند و دو روز در هفته را به تمرینات قدرتی اختصاص دهند.

وی افزود: افرادی که مبتلا به پوکی استخوان هستند یا سابقه شکستگی دارند، باید برنامه ورزشی خود را تحت نظر پزشک یا فیزیوتراپیست انجام دهند تا ایمنی حرکات حفظ شود.

تغذیه و سبک زندگی سالم در کنار تحرک

گلجاریان در پایان خاطرنشان کرد: ورزش تنها بخشی از مراقبت از استخوان‌هاست. تغذیه مناسب، مصرف کافی کلسیم و ویتامین D، ترک سیگار و الکل و انجام سنجش تراکم استخوان در صورت نیاز، همگی در کنار تحرک منظم، پایه‌های اصلی سلامت استخوان محسوب می‌شوند. پیام نهایی ساده است؛ حرکت کنید! استخوان‌ها و عضلات شما این تلاش را با قدرت و استحکام بیشتر پاسخ خواهند داد.