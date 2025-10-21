شکستگی نخستین علامت پوکی استخوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هنرور صبح سه شنبه با توجه به شعار روز جهانی پوکی استخوان «بیتوجهی به سلامت استخوان را متوقف کنیم» از ۲۶ مهر الی ۲ آبان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پوکی استخوان یکی از شایعترین بیماریهای غیرواگیر است که عمدتاً با کاهش تراکم معدنی استخوان شناخته میشود و در سنین بالا، بهویژه در زنان پس از دوران یائسگی، میتواند منجر به شکستگیهای زودرس شود. بر اساس آخرین آمار از هر سه زن و از هر پنج مرد بالای ۵۰ سال، یک نفر از شکستگیهای ناشی از پوکی استخوان رنج میبرد.
به گفته وی: شکستگیهای ناشی از پوکی استخوان معمولاً اولین علامت این بیماری خاموش به شمار میروند. این شکستگیها که بیشتر در نواحی استخوان ران، ستون مهرهها و مچ دست رخ میدهند، غالباً اولین نشانه بروز پوکی استخوان هستند؛ بیماریای که تا زمانی که عارضهای بروز نکند، هیچ علامت مشخصی ندارد. از این رو، تشخیص زودهنگام و درمان مؤثر مبتلایان از اهمیت بالایی برخوردار است.
هنرور به عوامل خطر این بیماری اشاره کرد و گفت:عوامل مختلفی در بروز پوکی استخوان مؤثرند که از جمله میتوان به زمینههای ژنتیکی، سبک زندگی ناسالم شامل تغذیه نامناسب، مصرف دخانیات و الکل، کمتحرکی، ابتلاء به برخی بیماریها و مصرف برخی داروها اشاره کرد. پیشگیری از پوکی استخوان تا حد زیادی از طریق اصلاح سبک زندگی و رعایت توصیههای بهداشتی مانند تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از مصرف سیگار و الکل، و دریافت کافی ویتامین D و کلسیم امکانپذیر است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، بر اهمیت آگاهسازی عمومی تأکید کرد و گفت: هر ساله در سراسر جهان، روز جهانی پوکی استخوان به عنوان فرصتی ارزشمند برای یادآوری اهمیت سلامت استخوانها و پیشگیری از شکستگیهای ناشی از آن گرامی داشته میشود. در کشور ما نیز همزمان با این مناسبت جهانی، پویش اطلاعرسانی پوکی استخوان برگزار میشود و هدف از اجرای این پویش، افزایش آگاهی جامعه در خصوص عوامل خطر، پیشگیری و تشویق مردم به مراقبت از سلامت استخوانها است.
