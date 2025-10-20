انهدام باند سرقت تلفن همراه در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالمجید کرمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول شکایات متعدد از سوی شهروندان مبنی بر سرقت تلفن همراه آنان، مأموران پلیس آگاهی استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی، فنی و تخصصی، موفق شدند یک باند سه‌نفره سرقت را که به‌صورت سازمان‌یافته و با شیوه‌های بعضاً خشونت‌آمیز در سطح شهر بندرعباس فعالیت داشتند، شناسایی و تحت نظر قرار دهند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی و تشکیل تیمی مجرب از افسران خبره، عملیات دستگیری اعضای این باند در چند مرحله و به‌صورت منسجم در مخفیگاه آنان اجرا شد؛ در جریان تحقیقات فنی به‌عمل‌آمده، متهمان به ارتکاب ۴۱ فقره سرقت تلفن همراه اعتراف نمودند، همچنین در بازرسی از محل اختفای آنان، تعداد ۱۷ دستگاه گوشی تلفن همراه کشف و ضبط گردید که پس از طی مراحل قانونی، به مال‌باختگان تحویل داده شد.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان، با تأکید بر عزم راسخ پلیس آگاهی در برخورد قاطع و بی‌اغماض با جرایم خشن و تهدیدکننده امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: پلیس با اتکاء به توان تخصصی، اشراف اطلاعاتی و همراهی مردم شریف، با جدیت و اقتدار در مسیر مقابله با باندهای مجرمانه گام برمی‌دارد و اجازه نخواهد داد امنیت روانی جامعه مورد خدشه قرار گیرد.

وی در پایان ضمن تقدیر از همکاری شهروندان، از عموم مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس گزارش نمایند تا با مشارکت همگانی، زمینه‌ساز تحقق امنیتی پایدار و فراگیر در سطح استان فراهم شود.