کشف ۵۶۶ تن سنگ معدنی قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان از قصد صادرات غیر قانونی یک محموله بزرگ سنگ معدنی توسط یک شرکت بازرگانی مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: تیمی تخصصی از پلیس امنیت اقتصادی به محل انبار شرکت در یکی از بنادر تجاری استان اعزام و پس از انجام بازرسی‌های دقیق از این محل، تعداد ۲۰ کانتینر حاوی سنگ معدنی سلیستین آماده صادرات را شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ادامه داد: بررسی‌های فنی و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد شرکت مذکور مجوز صادرات این نوع سنگ معدنی را نداشته و به صورت غیر قانونی قصد خروج این سرمایه ملی از کشور را داشته است.

سردار جاویدان با اشاره به ارزش تقریبی ۷۵ میلیارد ریالی این محموله قاچاق مکشوفه، بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

وی با تأکید بر نقش مؤثر هوشیاری مأموران پلیس در شناسایی این اقدام غیرقانونی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی کشور، تصریح کرد: قاچاق کالا تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی است و مقابله با آن نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم و دستگاه‌های مسئول است، پلیس و دستگاه قضائی با قاطعیت با این گونه جرایم اقتصادی برخورد خواهد کرد.