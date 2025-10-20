۱۳ تن البسه قاچاق در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای سراسری مقابله با قاچاق کالا، روز گذشته مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل و نظارت دقیق بر محور بندرعباس به سمت حاجی آباد به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف دادند.
وی افزود: مأموران کامیون را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۱۳ تن انواع البسه قاچاق و فاقد مجوز قانونی و گمرکی کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به ارزیابیهای اقتصادی انجامشده، ارزش محموله کشفشده را ۱۱۷ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.
نظر شما