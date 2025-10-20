  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

۱۳ تن البسه قاچاق در هرمزگان کشف شد

بندرعباس-فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۱۳ تن انواع البسه قاچاق به ارزش بالغ بر ۱۱۷ میلیارد ریال در استان هرمزگان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های سراسری مقابله با قاچاق کالا، روز گذشته مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل و نظارت دقیق بر محور بندرعباس به سمت حاجی آباد به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران کامیون را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۱۳ تن انواع البسه قاچاق و فاقد مجوز قانونی و گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به ارزیابی‌های اقتصادی انجام‌شده، ارزش محموله کشف‌شده را ۱۱۷ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد خبر 6628549

