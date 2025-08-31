کشف ۳۰ هزار لیترسوخت قاچاق در حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، در تشریح این خبر اظهار کرد:: مأموران پلیس آگاهی شهرستان حاجی آباد دراجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل محور حاجی آباد به سمت بندرعباس به یک دستگاه کامیون تانکر ویژه حمل سوخت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی سوخت‌های کشف شده از این کامیون را ۱۳ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه مقابله با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم مردم استان خواست، هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه قاچاق سوخت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.