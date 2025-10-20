به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی، در جلسه مشترک شورای اداری و فعالین اقتصادی شهرستان بندرگز، با اشاره به محدودیت‌های شدید مالی در کشور، اظهار کرد: دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت می‌کند که با ناترازی جدی در منابع مالی مواجه است، اما با تکیه بر اراده و وفاق میان مدیران و نمایندگان، اجرای پروژه‌های معطل‌مانده در استان با شتاب بیشتری دنبال می‌شود.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی متوقف‌شده در بندرگز و نوکنده افزود: برخی از این طرح‌ها به دلیل کمبود اعتبارات بیش از دو دهه به تعویق افتاده بودند، اما اکنون با مدیریت جهادی و پیگیری‌های مستمر، در مسیر اجرا قرار گرفته‌اند.

استاندار گلستان همچنین توسعه گردشگری را یکی از اولویت‌های مهم دولت در غرب استان عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های طبیعی و ساحلی گلستان، فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری در حوزه بوم‌گردی و جذب گردشگران داخلی فراهم کرده که می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق روستایی منجر شود.

طهماسبی با تأکید بر نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: توسعه متوازن و توجه به مناطق کمتر برخوردار از مهم‌ترین رویکردهای دولت در استان گلستان است و مشارکت مردم و بخش خصوصی، نقشی کلیدی در تحقق این هدف ایفا می‌کند.

وی اظهار کرد: با همدلی، وفاق و پیگیری مستمر، می‌توان گره‌های قدیمی استان را گشود و مسیر توسعه پایدار را برای مردم شریف گلستان هموار کرد.