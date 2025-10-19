به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح پایگاه اورژانس جاده‌ای شهید سیدمنصور حسینی در قلعه قافه مینودشت با اشاره به افتتاح مرکز پلاک‌گذاری خودرو در منطقه آزاد اینچه‌برون، این اقدام را یکی از دستاوردهای تاریخی دولت چهاردهم دانست.

وی با اشاره به ظرفیت کم‌نظیر کریدور شمال- جنوب از طریق اینچه‌برون، این کریدور را نقطه عطفی برای توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: این پروژه، گلستان را به دروازه‌ای برای تجارت و پیشرفت اقتصادی ایران تبدیل می‌کند.

استاندار گلستان با بیان اینکه گردشگری مهم‌ترین ظرفیت توسعه گلستان است، گفت: در کنار پروژه‌های زیرساختی مانند کریدور اینچه‌برون، باید با تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های بکر گردشگری به‌ویژه در شرق استان را فعال کنیم.

طهماسبی همچنین از تلاش دولت چهاردهم برای رفع کمبودهای زیرساختی مانند دو هزار تخت بیمارستانی خبر داد و گفت: با وجود تحریم‌ها و چالش‌ها، وحدت مردم و تلاش دولت در راستای حل مسائل ادامه دارد.

استاندار گلستان گفت: دانشگاه علوم پزشکی تا دو ماه آینده شرایط فعالیت شبانه‌روزی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی در قلعه قافه را فراهم می‌کند تا خدمات بهداشتی منطقه بهبود یابد.