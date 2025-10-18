به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی، در مراسم رونمایی از پلاک‌های خودرو و آغاز پلاک‌گذاری در منطقه آزاد اینچه‌برون، بر اهمیت این رویداد در افزایش رضایتمندی مردم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد تأکید کرد.

وی گفت: امروز با اجرای این طرح، گامی مهم در خدمت‌رسانی به مردم برداشته شده است.

استاندار گلستان همچنین با اشاره به فعالیت ۷۰ شرکت داخلی و خارجی در این منطقه، خبر از بهره‌برداری قریب‌الوقوع بزرگ‌ترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی شمال کشور داد و افزود: این پایانه با سرمایه‌گذاری بیش از ۶ میلیون یورو، ظرف دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و نقش کلیدی در صادرات محصولات کشاورزی استان‌های گلستان، گیلان و مازندران ایفا می‌کند.

علی‌اصغر طهماسبی در ادامه با اعلام شروع عملیات اجرایی بازار بزرگ منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: با برگزاری فراخوان کشوری و مشارکت فعال تجار بومی، پروژه بازار بزرگ به مرحله اجرا رسیده و به‌زودی کلنگ‌زنی خواهد شد.

این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه اقتصادی منطقه، زمینه‌ساز رونق کسب‌وکار و اشتغال‌زایی خواهد بود.