به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سفرهای میدانی استاندار گلستان با هدف شناسایی ظرفیت‌های بومی و تقویت گردشگری روستایی، علی‌اصغر طهماسبی به همراه نماینده شرق استان، فرماندار مینودشت و جمعی از مدیران کل، از بافت تاریخی و جاذبه‌های طبیعی روستای قلعه‌قافه پایین بازدید کرد.

این روستا به‌خاطر معماری سنتی، چشم‌اندازهای طبیعی و پیشینه فرهنگی غنی‌اش شناخته می‌شود.

طهماسبی قلعه‌قافه را نمونه‌ای بارز از ظرفیت‌های مغفول گردشگری در استان خواند و تأکید کرد: حمایت از طرح‌های مشارکتی می‌تواند در احیای بافت تاریخی و رونق اقتصادی منطقه نقش مهمی ایفا کند.