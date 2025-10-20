  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

تداوم روند تحویل کارت‌های انتخاباتی در عراق

معاون سخنگوی کمیساریای عالی انتخابات عراق گفت: روند تحویل دادن کارت‌های انتخاباتی رای دهندگان، بی‌وقفه تا روز رای گیری ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، نبراس ابوسوده معاون سخنگوی کمیساریای عالی انتخابات عراق گفت: روند تحویل دادن کارت‌های انتخاباتی رای دهندگان بی‌وقفه تا روز رای گیری ادامه خواهد یافت تا همه عراقی‌ها بتوانند کارت خود را دریافت و در انتخابات مشارکت کنند.

وی افزود: کمیساریای عالی توزیع هیچ کارتی را که چاپ شده باشد به تعویق نمی‌اندازد و به تحویل دادن کارت‌ها برای شهروندان در هر زمانی چه قبل از انتخابات یا بعد از آن ادامه خواهد داد.

ابوسوده تاکید کرد: شهروندانی که اطلاعات هویتی خود را به روزرسانی نکرده‌اند یا ثبت نام بیومتریک نشده‌اند، می‌توانند به مراکز ثبت نام مراجعه و کارت حاوی اطلاعات بیومتریک دریافت کنند.

به گفته این سخنگو، حق شهروندان مقیم خارج از عراق برای شرکت در انتخابات در داخل عراق محفوظ است و به موجب قانون، آنها در روز رای گیری می‌توانند در استان‌های اصلی خود رای بدهند.

گفتنی است که انتخابات پارلمانی عراق در روز بیستم آبان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

