به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، نبراس ابوسوده معاون سخنگوی کمیساریای عالی انتخابات عراق گفت: روند تحویل دادن کارتهای انتخاباتی رای دهندگان بیوقفه تا روز رای گیری ادامه خواهد یافت تا همه عراقیها بتوانند کارت خود را دریافت و در انتخابات مشارکت کنند.
وی افزود: کمیساریای عالی توزیع هیچ کارتی را که چاپ شده باشد به تعویق نمیاندازد و به تحویل دادن کارتها برای شهروندان در هر زمانی چه قبل از انتخابات یا بعد از آن ادامه خواهد داد.
ابوسوده تاکید کرد: شهروندانی که اطلاعات هویتی خود را به روزرسانی نکردهاند یا ثبت نام بیومتریک نشدهاند، میتوانند به مراکز ثبت نام مراجعه و کارت حاوی اطلاعات بیومتریک دریافت کنند.
به گفته این سخنگو، حق شهروندان مقیم خارج از عراق برای شرکت در انتخابات در داخل عراق محفوظ است و به موجب قانون، آنها در روز رای گیری میتوانند در استانهای اصلی خود رای بدهند.
گفتنی است که انتخابات پارلمانی عراق در روز بیستم آبان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
