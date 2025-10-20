جزئیات نهایی و آمار کامل نامزدهای انتخابات در ۲ استان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، دفتر کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق جزئیات نهایی و آمار کامل نامزدهای انتخابات آتی مجلس نمایندگان عراق را در دو استان مهم کربلا و نینوا اعلام کرد.
همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق در یازدهم نوامبر، مقامات کمیساریای عالی مستقل عراق در نینوا از رقابت فشرده بیش از هزار نامزد بر سر تصاحب ۳۴ کرسی در قالب ۳۶ فهرست و در کربلا هم، از رقابت ۲۲۳ نامزد برای تصاحب ۱۱ کرسی خبر دادند.
دفتر کمیساریای عالی مستقل انتخابات در استان نینوا امروز دوشنبه از موفقیت آمیز بودن اجرای عملیات شبیهسازی فنی انتخابات خبر داد و اعلام کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار کارت بیومتریک توزیع شده است.
سفیان المشهدانی، مسئول رسانهای دفتر کمیساریای عالی مستقل انتخابات تصریح کرد: تدارکات و آمادهسازیها با انجام عملیات شبیهسازی برای آزمایش دستگاههای الکترونیکی و آگاهسازی کارمندان مراکز، هماهنگکنندگان و کارکنان رأیگیری از آنها آغاز شد، که شامل ارسال دادهها برای آزمایش ظرفیت بستهها برای تحمل در روز انتخابات بود. استان نینوا یک حوزه انتخاباتی دارد و شامل ۸۷۳ مرکز رأیگیری است که در مجموع سه هزار و ۸۶۱ اخذ رای است که در سراسر استان تقسیم و پراکنده شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: تعداد نامزدها پس از تأیید، هزار و ۴۸ نفر از مجموع هزار و ۶۷ نفر است که ۳۶ فهرست را نمایندگی میکنند و برای ۳۴ کرسی رقابت میکنند و نکته قابل توجه آنکه از میان نامزدها ۲۸۲ آنها زن هستند. کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از ۸۷۳ مدرسه به عنوان مراکز رأیگیری استفاده خواهد کرد و در حال حاضر ۱۴۰ مرکز ثبتنام در سراسر استان فعال هستند.
از سوی دیگر، رزاق الاسدی، مسئول بخش رسانه و ارتباطات دولتی در دفتر کمیساریای عالی مستقل انتخابات نیز درباره انتخابات مجلس نمایندگان در کربلا نیز گفت: تعداد نامزدهای انتخاباتی در کربلا به ۲۲۳ نفر رسیده است که ۱۴۹ نفر مرد و ۸۴ نفر زن هستند و برای ۱۱ کرسی مجلس با یکدیگر رقابت میکنند. تعداد واجدین شرایط رأی دادن در این استان ۶۶۶ هزار و ۶۵ نفر است که ۴۴ هزار و ۷۴۰ نفر از آنها در قالب رای دهندگان ویژه یا خاص مانند نیروهای امنیتی و ۶۳۴ هزار و ۸۱۶ نفر نیز در قالب رای دهندگان عمومی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: رقابتهای انتخاباتی در این استان شاهد حضور ۱۳ فهرست خواهد بود که شامل پنج حزب و هفت ائتلاف به علاوه یک نامزد مستقل هستند. تعداد مراکز اخذ رأی عمومی ۲۴۹ مرکز شامل هزار و ۲۴۳ شعبه و تعداد مراکز اخذ رای ویژه نیز ۱۶ مرکز شامل ۱۰۴ شعبه اخذ رای است.نرخ بهروزرسانی اطلاعات رأیدهندگان در کربلا به ۹۶ درصد رسیده است، که نشاندهنده مشارکت گسترده در انتخابات آینده مجلس نمایندگان است.
الاسدی تصریح کرد: تعداد کارتهای بیومتریک در استان ۶۷۱ هزار و ۸۳۳ کارت است که از این تعداد ۵۸۷ هزار و ۷۳۷ کارت توزیع شده و هنوز ۸۴ هزار و ۸۷ کارت نیز در انتظار تحویل به رأیدهندگان است. حدود ۱۱۲ مورد تخلف و نقض انتخاباتی در دفتر کربلا ثبت شده است که هیچکدام به مرحله سلب صلاحیت نامزدی نمیرسد.
