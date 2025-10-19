  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

تدابیر امنیتی بغداد برای تضمین امنیت انتخابات پارلمان عراق

تدابیر امنیتی بغداد برای تضمین امنیت انتخابات پارلمان عراق

کمیته عالی امنیتی انتخابات عراق از اقدامات انجام شده در راستای تضمین امنیت و سلامت انتخابات پارلمانی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به خبرگزاری عراقی واع، کمیته عالی امنیتی انتخابات عراق از بازداشت خریداران کارت‌های انتخاباتی شهروندان و عاملان پاره کردن پوسترهای تبلیغاتی نامزدها انتخابات پارلمانی عراق خبر داد.

در بیانیه این کمیته آمده است: عملیات میدانی فشرده نیروهای سازمان امنیت ملی و سایر تشکیلات امنیتی کشور در چارچوب ماموریت‌های محول شده به نیروهای امنیتی برای تضمین امنیت و سلامت انتخابات پارلمانی، همچنان ادامه دارد.

کمیته عالی انتخابات عراق بیان کرد: عملیات نیروهای امنیتی تاکنون به بازداشت شماری از افراد به جرم دست داشتن در تخلفات انتخاباتی از جمله خرید کارت‌های انتخاباتی و پاره کردن پوسترهای نامزدهای انتخابات پارلمانی در شماری از مناطق منجر شده است. این اقدامات، تخلفاتی محسوب می‌شوند که برای آنها مجازات تعیین شده است و موجب برهم خوردن فضای رقابت دموکراتیک می‌شوند و تاثیری منفی بر صلح اجتماعی دارند.

در این بیانیه آمده است: تدابیر قانونی در خصوص متخلفان اتخاذ شد و تلاش‌های اطلاعاتی و میدانی پیشدستانه برای رصد کردن هرگونه فعالیت یا اقدام غیرقانونی که موجب اخلال در روند انتخابات شود، ادامه دارد.

در این بیانیه از همه شهروندان و طرف‌های ذیربط خواسته شده است به قوانین انتخابات احترام بگذارند و هرگونه تخلف را از طریق کانال‌های رسمی اطلاع دهند.

گفتنی است که انتخابات پارلمانی عراق قرار است که ۱۱ نوامبر آینده( بیستم آبان ۱۴۰۴) برگزار شود.

کد خبر 6627356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها