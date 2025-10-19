تدابیر امنیتی بغداد برای تضمین امنیت انتخابات پارلمان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به خبرگزاری عراقی واع، کمیته عالی امنیتی انتخابات عراق از بازداشت خریداران کارت‌های انتخاباتی شهروندان و عاملان پاره کردن پوسترهای تبلیغاتی نامزدها انتخابات پارلمانی عراق خبر داد.

در بیانیه این کمیته آمده است: عملیات میدانی فشرده نیروهای سازمان امنیت ملی و سایر تشکیلات امنیتی کشور در چارچوب ماموریت‌های محول شده به نیروهای امنیتی برای تضمین امنیت و سلامت انتخابات پارلمانی، همچنان ادامه دارد.

کمیته عالی انتخابات عراق بیان کرد: عملیات نیروهای امنیتی تاکنون به بازداشت شماری از افراد به جرم دست داشتن در تخلفات انتخاباتی از جمله خرید کارت‌های انتخاباتی و پاره کردن پوسترهای نامزدهای انتخابات پارلمانی در شماری از مناطق منجر شده است. این اقدامات، تخلفاتی محسوب می‌شوند که برای آنها مجازات تعیین شده است و موجب برهم خوردن فضای رقابت دموکراتیک می‌شوند و تاثیری منفی بر صلح اجتماعی دارند.

در این بیانیه آمده است: تدابیر قانونی در خصوص متخلفان اتخاذ شد و تلاش‌های اطلاعاتی و میدانی پیشدستانه برای رصد کردن هرگونه فعالیت یا اقدام غیرقانونی که موجب اخلال در روند انتخابات شود، ادامه دارد.

در این بیانیه از همه شهروندان و طرف‌های ذیربط خواسته شده است به قوانین انتخابات احترام بگذارند و هرگونه تخلف را از طریق کانال‌های رسمی اطلاع دهند.

گفتنی است که انتخابات پارلمانی عراق قرار است که ۱۱ نوامبر آینده( بیستم آبان ۱۴۰۴) برگزار شود.