رخداد امنیتی پس از ترور المشهدانی؛ تیراندازی به ستاد انتخاباتی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع عراقی اعلام کردند که در تیراندازی افراد مسلح ناشناس به سوی ستاد یکی از نامزدهای انتخابات پارلمانی در جنوب بغداد، دو نفر زخمی شدند.

این رسانه عراقی گزارش داد: این رخداد همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات و در میان نگرانی فزاینده درباره سلامت و شفافیت انتخابات، صورت گرفت.رویدادهای مشابهی در دیگر مناطق عراق نیز گزارش شده است.

این حادثه چند روز پس از ترور صفاء المشهدانی از نامزدهای سرشناس انتخابات پارلمانی عراق در منطقه طارمیه بغداد روی داد.

انتخابات عراق ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برای انتخاب ۳۲۹ نماینده پارلمان این کشور برگزار خواهد شد. اعضای پارلمان سپس نخست وزیر و رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند.