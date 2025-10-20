موحدی:ریسک ابتلای زنان اصفهانی به سرطان سینه بالاترازمیانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، مینو موحدی در نشست زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بانوان فعال و برگزیده استان، با اشاره به نقش حیاتی سلامت زنان در پویایی جامعه گفت: در استان اصفهان ریسک ابتلاء به سرطان سینه در میان بانوان بیش از میانگین کشوری است و باید برنامه‌های غربالگری و آگاهی‌رسانی با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، در کشور از هر هشت دختر نوزاد که به دنیا می‌آید، یک نفر در طول زندگی در معرض ابتلاء به سرطان سینه قرار دارد، در حالی‌که این رقم در کشورهای غربی از هر شش نفر و در شرق آسیا از هر پانزده نفر یک نفر است. در ارزیابی‌های انجام‌شده نسبت به کل جمعیت، بروز سرطان سینه در کشور ۴۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده که این رقم در استان اصفهان به‌طور قابل توجهی بالاتر است.

مدیر بیمارستان الزهرای اصفهان افزود: بیمارستان الزهرا به‌عنوان مرکز قطب درمانی منطقه مرکزی کشور، علاوه بر رسالت درمانی، مأموریت آموزشی نیز دارد و با سه هزار پرسنل و سه هزار دانشجوی تخصص و فوق‌تخصص، روزانه بیش از ۱۵ هزار تردد درمانی را پوشش می‌دهد. وی گفت: این بیمارستان دارای ۵۲ بخش تخصصی و فوق‌تخصصی است و عمل‌های سنگین و حیاتی همچون پیوند کبد، کلیه، مغز استخوان و روده در آن انجام می‌شود.

موحدی با بیان اینکه بیمارستان الزهرا معین پایتخت در خدمات درمانی است، اظهار کرد: با وجود تعرفه‌های دولتی، خدماتی نظیر پیوند کبد در این مرکز با هزینه‌ای معادل یک‌دهم تعرفه معمول انجام می‌شود که در کشور بی‌سابقه است.

وی با اشاره به مشکلات نظام سلامت در حوزه هزینه و درآمد گفت: در شرایطی که درآمد مراکز درمانی به ریال و هزینه تجهیزات به یورو و دلار است، حمایت دولت و خیرین سلامت نقشی حیاتی در تداوم خدمات ایفا می‌کند.

موحدی با اشاره به هفته سلامت بانوان تأکید کرد: غربالگری سرطان سینه از طریق ماموگرافی و سونوگرافی مؤثرترین اقدام برای کاهش مرگ‌ومیر زنان است و باید آموزش و دسترسی به این خدمات در تمام شهرستان‌ها گسترش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سلامت زنان بنیان سلامت خانواده و جامعه است و هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه به پایداری جمعیت و نشاط اجتماعی کشور منجر خواهد شد.