  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

گروه‌های امدادی شاهرود در آماده باش کامل هستند

گروه‌های امدادی شاهرود در آماده باش کامل هستند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از آماده باش کامل گروه‌های امدادی این جمعیت در پی وقوع زلزله ۴.۴ ریشتری در شاهرود خبر داد.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وقوع زمین لرزه ۴.۴ ریشتری در امیریه شاهرود بیان کرد: این زلزله در منطقه شمال شهرستان شاهرود و در مکانی که خوشبختانه جمعیتی ساکن متمرکز چندانی ندارد رخ داده است.

وی افزود: در پی وقوع این زلزله اتاق عملیات هلال احمر استان سمنان بلافاصله برای بررسی وضعیت، تیم‌های امدادی را برای ارزیابی به منطقه اعزام کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه تیم‌های عملیاتی و واکنش سریع در حالت آماده باش کامل قرار دارند، گفت: در صورت لزوم این تیم‌ها ورود عمل خواهند کرد.

کد خبر 6628681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها