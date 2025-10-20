حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وقوع زمین لرزه ۴.۴ ریشتری در امیریه شاهرود بیان کرد: این زلزله در منطقه شمال شهرستان شاهرود و در مکانی که خوشبختانه جمعیتی ساکن متمرکز چندانی ندارد رخ داده است.

وی افزود: در پی وقوع این زلزله اتاق عملیات هلال احمر استان سمنان بلافاصله برای بررسی وضعیت، تیم‌های امدادی را برای ارزیابی به منطقه اعزام کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه تیم‌های عملیاتی و واکنش سریع در حالت آماده باش کامل قرار دارند، گفت: در صورت لزوم این تیم‌ها ورود عمل خواهند کرد.