به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هاشم امینی افزود: اختصاص بخشی از اراضی مؤسسه تحقیقات آب به این پارک، فرصت ارزشمندی برای بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی در کنار واحدهای صنعتی وزارت نیروست؛ بهگونهای که میتواند به محور همافزایی میان دانشگاهها، مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان بدل شود.
امینی با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شرکتهای دانشبنیان یکی از بهترین مظاهر و از مؤثرترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی هستند، تصریح کرد: امروز رسالت اصلی صنعت آب و فاضلاب، حمایت عملی و هدفمند از این شرکتها و فراهمکردن بستر رشد آنها در حوزههای تخصصی است.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از حمایت مالی ویژه از شرکتهای فناور خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجام.شده، ۱۲ شرکت دانشبنیان و فناور عضو پارک از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهرهمند میشوند که در مجموع ۳۹۵ میلیارد ریال در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به این شرکتها تخصیص یافته است.
به گفته امینی این اقدام با هدف توسعه زیرساختها، تقویت توانمندیهای فناورانه و ارتقای تولید دانشبنیان در حوزه آب و برق صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری نیرو، علاوه بر پشتیبانی از شرکتهای فناور و دانشبنیان، با ایجاد شبکه نوآوری، انتقال فناوری، بازارسازی برای محصولات فناورانه و ترویج فرهنگ نوآوری، بهعنوان بازوی توانمند وزارت نیرو در تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان و توسعه اشتغال پایدار در صنعت آب و برق ایفای نقش خواهد کرد.
