به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانینژاد بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره یاقوتباران در روستای محمودآباد از توابع بخش مرکزی این شهرستان، با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و کشاورزی منطقه اظهار داشت: فیروزکوه با وسعتی بیش از ۲۴ هزار کیلومتر مربع، وسیعترین شهرستان استان تهران است که در مجاورت استانهای سمنان و مازندران قرار دارد. این شهرستان با برخورداری از طبیعت بکر و محصولات کشاورزی متنوع، یکی از مناطق مستعد گردشگری و کشاورزی استان به شمار میرود.
وی افزود: جشنواره یاقوتباران با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری شهرستان و احیای آداب و رسوم اصیل مردم منطقه برگزار شد. مردم شریف و زحمتکش روستای محمودآباد از معدود روستاهایی هستند که سکونت دائمی دارند و در طول سال به فعالیتهای کشاورزی و باغداری مشغولاند که این موضوع شایسته تقدیر است.
زمانینژاد با اشاره به جایگاه ویژه انار محمودآباد در سطح استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به کشت انار اختصاص دارد و سالانه بین ۹۵۰۰ تا ۱۰ هزار تن انار از باغات محمودآباد و روستاهای اطراف برداشت میشود. این محصول به دلیل کیفیت بالا و ارگانیک بودن، در بین محصولات باغی استان جایگاه ممتازی دارد.
فرماندار فیروزکوه در ادامه گفت: فیروزکوه به عنوان یکی از شهرستانهای پیشران در حوزه کشاورزی و گردشگری، ظرفیتهای ارزشمندی برای توسعه اقتصادی دارد. برگزاری جشنوارههایی نظیر یاقوتباران میتواند به معرفی بهتر توانمندیهای شهرستان و جذب گردشگر کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای حوزه آب اظهار داشت: با توجه به تنشهای آبی موجود، دولت برنامهریزی دقیقی در راستای مصرف بهینه آب و حفظ باغات انجام داده است. در سطح شهرستان نیز کمیتهها و کارگروههای تخصصی فعال شدهاند تا ضمن صیانت از منابع آبی، شاهد کاهش تنش در مناطق همجوار همچون شهرستان گرمسار باشیم و مردم هر دو منطقه بتوانند از منابع موجود به شکل پایدار بهرهمند شوند.
