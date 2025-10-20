  1. استانها
زمانی‌نژاد: انار محمودآباد رتبه نخست تولید استان تهران را دارد

فیروزکوه- فرماندار فیروزکوه گفت: جشنواره «یاقوت‌باران» با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری شهرستان برگزار شد و انار محمودآباد برند برتر استان تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانی‌نژاد بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره یاقوت‌باران در روستای محمودآباد از توابع بخش مرکزی این شهرستان، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی منطقه اظهار داشت: فیروزکوه با وسعتی بیش از ۲۴ هزار کیلومتر مربع، وسیع‌ترین شهرستان استان تهران است که در مجاورت استان‌های سمنان و مازندران قرار دارد. این شهرستان با برخورداری از طبیعت بکر و محصولات کشاورزی متنوع، یکی از مناطق مستعد گردشگری و کشاورزی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: جشنواره یاقوت‌باران با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری شهرستان و احیای آداب و رسوم اصیل مردم منطقه برگزار شد. مردم شریف و زحمت‌کش روستای محمودآباد از معدود روستاهایی هستند که سکونت دائمی دارند و در طول سال به فعالیت‌های کشاورزی و باغداری مشغول‌اند که این موضوع شایسته تقدیر است.

زمانی‌نژاد با اشاره به جایگاه ویژه انار محمودآباد در سطح استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به کشت انار اختصاص دارد و سالانه بین ۹۵۰۰ تا ۱۰ هزار تن انار از باغات محمودآباد و روستاهای اطراف برداشت می‌شود. این محصول به دلیل کیفیت بالا و ارگانیک بودن، در بین محصولات باغی استان جایگاه ممتازی دارد.

فرماندار فیروزکوه در ادامه گفت: فیروزکوه به عنوان یکی از شهرستان‌های پیشران در حوزه کشاورزی و گردشگری، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصادی دارد. برگزاری جشنواره‌هایی نظیر یاقوت‌باران می‌تواند به معرفی بهتر توانمندی‌های شهرستان و جذب گردشگر کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های حوزه آب اظهار داشت: با توجه به تنش‌های آبی موجود، دولت برنامه‌ریزی دقیقی در راستای مصرف بهینه آب و حفظ باغات انجام داده است. در سطح شهرستان نیز کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی فعال شده‌اند تا ضمن صیانت از منابع آبی، شاهد کاهش تنش در مناطق هم‌جوار همچون شهرستان گرمسار باشیم و مردم هر دو منطقه بتوانند از منابع موجود به شکل پایدار بهره‌مند شوند.

