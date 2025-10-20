  1. استانها
  2. تهران
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

خجسته‌پور: جشنواره انار نماد عشق و تلاش مردمان زاگرس است

خجسته‌پور: جشنواره انار نماد عشق و تلاش مردمان زاگرس است

فیروزکوه- مدیرکل سیاسی استانداری تهران با تأکید بر نقش کشاورزان در رونق اقتصاد محلی گفت: جشنواره انار نماد عشق، زیبایی و تلاش مردمان زاگرس است که با دستان توانمند روستاییان رقم خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله خجسته‌پور بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره انار روستای محمودآباد فیروزکوه با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی اظهار داشت: این جشنواره را تقدیم می‌کنم به کشاورزان، مردان، زنان و جوانانی که حاصل دسترنجشان را امروز در قالب این جشنواره زیبا می‌بینیم. انار در فرهنگ کردی نماد عشق و زیبایی است، تا جایی که وقتی از سمت یار یا دوست می‌آید، دل انسان می‌خواهد آن را با پوست بخورد.

وی افزود: رخداد چنین جشن‌هایی در دیاری که انار با عشق در آن روییده می‌شود، نشان‌دهنده روح زندگی و امید در میان مردمان اصیل زاگرس‌نشین است؛ مرزبانانی که چه در مرز و چه در مرکز کشور، همواره خادمان مردم و ملت‌اند.

خجسته‌پور با قدردانی از حضور رامین، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این آئین بیان کرد: حضور ایشان در این رویداد بیانگر توجه ویژه به حوزه کشاورزی است و باید از این فرصت‌ها برای تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری روستاها بهره برد.

وی همچنین از توجه دولت چهاردهم به نقش بانوان در عرصه‌های مدیریتی سخن گفت و اظهار داشت: امسال با تدبیر دولت و درایت استاندار تهران، برای نخستین بار شاهد انتصاب ۱۰ بخشدار از میان بانوان استان بودیم که این امر بیانگر نگاه عدالت‌محور و توان‌باور دولت نسبت به زنان است. تجربه روستای محمودآباد نیز نشان داد که بانوان ما در هر عرصه مدیریتی موفق و پرتلاش ظاهر می‌شوند.

کد خبر 6628818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها