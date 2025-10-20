به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله خجستهپور بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره انار روستای محمودآباد فیروزکوه با اشاره به اهمیت برگزاری جشنوارههای بومی و محلی اظهار داشت: این جشنواره را تقدیم میکنم به کشاورزان، مردان، زنان و جوانانی که حاصل دسترنجشان را امروز در قالب این جشنواره زیبا میبینیم. انار در فرهنگ کردی نماد عشق و زیبایی است، تا جایی که وقتی از سمت یار یا دوست میآید، دل انسان میخواهد آن را با پوست بخورد.
وی افزود: رخداد چنین جشنهایی در دیاری که انار با عشق در آن روییده میشود، نشاندهنده روح زندگی و امید در میان مردمان اصیل زاگرسنشین است؛ مرزبانانی که چه در مرز و چه در مرکز کشور، همواره خادمان مردم و ملتاند.
خجستهپور با قدردانی از حضور رامین، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این آئین بیان کرد: حضور ایشان در این رویداد بیانگر توجه ویژه به حوزه کشاورزی است و باید از این فرصتها برای تقویت ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری روستاها بهره برد.
وی همچنین از توجه دولت چهاردهم به نقش بانوان در عرصههای مدیریتی سخن گفت و اظهار داشت: امسال با تدبیر دولت و درایت استاندار تهران، برای نخستین بار شاهد انتصاب ۱۰ بخشدار از میان بانوان استان بودیم که این امر بیانگر نگاه عدالتمحور و توانباور دولت نسبت به زنان است. تجربه روستای محمودآباد نیز نشان داد که بانوان ما در هر عرصه مدیریتی موفق و پرتلاش ظاهر میشوند.
