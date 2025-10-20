به گزارش خبرگزاری مهر، «خلف خلفاف» دستیار ویژه رئیسجمهور جمهوری آذربایجان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت تقویت روابط دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان، تصریح کرد اراده جمهوری اسلامی ایران توسعه و گسترش مناسبات همهجانبه با جمهوری آذربایجان و رفع هرگونه مانع موجود در این روند میباشد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت راهبردی صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی برای ایران و کل منطقه، موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها و جلوگیری از تغییرات ژئوپلتیک و نیز توسل به دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات را خاطر نشان ساخت و ابراز امیدواری کرد با امضای موافقتنامه صلح بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان شاهد تثبیت صلح و امنیت در منطقه باشیم.
خلف خلفاف، دستیار ویژه رئیسجمهور آذربایجان نیز ملاقاتها و مذاکرات خود با مقامهای جمهوری اسلامی ایران را مثبت و سازنده توصیف کرد و با اشاره به سفر موفقیتآمیز رئیسجمهور پزشکیان به باکو، بر اراده جدی کشورش برای توسعه و تعمیق روابط با ایران در عرصههای مختلف تاکید کرد. خلفاف برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و کمیته مشورتهای سیاسی و به ویژه پیگیری و تکمیل برخی طرحهای مشترک در زمینه حمل و نقل، برق و راههای مواصلاتی را از موضوعات مهم دستور کار روابط دوجانبه ذکر کرد.
