دیدار و گفتگوی مشاور امنیت ملی عراق با وزیر خارجه کشورمان

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی جمهوری عراق با سید عباس عراقچی وزیر خارجه دیدار و گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط بسیار خوب تهران و بغداد در همه زمینهها، بر ضرورت تداوم رایزنیهای مستمر بین مسئولان دو کشور و لزوم تقویت همکاریها در زمینههای امنیتی از جمله امنیت مرزها تاکید کرد.
عراقچی و الاعرجی همچنین در مورد تحولات منطقه، بهویژه موضوع فلسطین اشغالی گفتگو کردند. طرفین با ابراز نگرانی نسبت به ادامه نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی بر مسئولیت جامعه جهانی برای جلوگیری از نسلکشی و جنایات در غزه و ارسال مایحتاج مردم غزه تاکید کردند.
مشاور امنیت ملی عراق ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات خود در تهران و پیشرفت اجرای توافق امنیتی بین دو کشور، بر عزم و تعهد کامل دولت عراق برای اجرای این توافقنامه تاکید نمود.
الاعرجی با تمجید از همبستگی و انسجام ملی مردم ایران در مقابل تجاوز بیگانه، اطمینان داد عراق هرگز اجازه نخواهد داد از حریم این کشور تهدیدی علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران صورت گیرد.
طرفین همچنین با بررسی آخرین تحولات در غزه و لبنان، بر تلاش و همکاری کشورهای اسلامی جهت مقابله با جنگافروزی و سیطرهطلبی رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
