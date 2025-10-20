به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در دومین روز گردهمایی سالیانه ۱۴۰۴ مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، از اهم برنامه‌های دوره هفتم را حفاظت و بازسازی اکوسیستم‌های آبی عنوان کرد و گفت: در این برنامه‌ها، نوع فرایند و پهنه‌های اکوسیستمی به‌صورت دقیق مشخص خواهد شد.

وی به لزوم بررسی فعالیت‌های جدید شناورهای تحقیقاتی و انجام پروژه‌های مشترک با کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: بازنگری و تدوین قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط، یکی از محورهای اصلی این برنامه است.

لاهیجان‌زاده همچنین تأکید کرد: معرفی و بهره‌گیری از گونه‌های بومی در صنعت آبزی‌پروری، توجه به پدیده پس‌روی آب دریای خزر و چالش‌های آب‌های داخلی کشور، از دیگر اولویت‌ها محسوب می‌شود.

وی بر نقش تحقیقات به‌عنوان سیاست‌گذار در بخش اجرا و در تعامل با سازمان شیلات ایران تأکید کرد و گفت: موضوع آلودگی‌های نفتی در دریا و ارائه راهکارهای جدی برای پایش مستمر آن نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به ضرورت توجه ویژه به سواحل مکران اشاره کرد و افزود: این منطقه ظرفیت‌های مهمی در توسعه پایدار دریایی و حفاظت از منابع طبیعی کشور دارد.