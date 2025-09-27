به گزارش خبرگزاری مهر، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل زیستبومها و سواحل، در سفری به استان بوشهر، از محدوده تالابی پارک ملی دریایی نایبند بازدید کرد.
در این بازدید میدانی که با همراهی مدیرکل استان، روسا و کارشناسان استانی انجام شد، وضعیت تالابها، سواحل و زیستگاههای حساس پارک ملی دریایی نایبند مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و مشکلات موجود در حوزه مدیریت و حفاظت از این منطقه ارزشمند ارزیابی شد.
احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت پارک ملی دریایی نایبند به عنوان نخستین پارک ملی دریایی کشور گفت: پارک ملی نایبند از زیستبومهای منحصربهفرد کشور است که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و منابع اکولوژیک منطقه دارد. صیانت از این منطقه، نیازمند توجه ویژه، همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت جوامع محلی است.
عبدالرحمن مرادزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ضمن بیان مسائل و مشکلات این پارک اضافه کرد: در جریان این بازدید، مقرر شد با همکاری معاونت محیط زیست دریایی و اداره کل زیستبومهای دریایی و سواحل، برنامههای اجرایی برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زیستمحیطی تالاب و سواحل نایبند در دستور کار قرار گیرد.
