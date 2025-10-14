فرصت محدود اصلاح حکمرانی در منابع طبیعی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، در آئین افتتاحیه سومین نمایشگاه و همایش بین‌المللی شهر پایدار، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه «فرصت اندکی برای بازگشت به حکمرانی صحیح در مدیریت منابع حیاتی و طبیعی کشور باقی مانده است»، نسبت به روند رو به افزایش چالش‌های زیست‌محیطی کشور هشدار داد.

وی در سخنرانی کلیدی خود، «شهر پایدار» را شهری دانست که در پی حفظ و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان در بلندمدت است، بی‌آنکه توان نسل‌های آینده برای تأمین نیازهای خود را به خطر اندازد. لاهیجان‌زاده تأکید کرد: شهر پایدار در پی ایجاد تعادلی پایدار میان رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها با اشاره به تحولات چند دهه اخیر گفت: در گذشته، برای بیان اثرات مخرب توسعه نامتوازن، به نمونه‌هایی از سایر کشورها اشاره می‌شد؛ اما امروز متأسفانه مثال‌های متعددی در داخل کشور داریم که می‌تواند به‌عنوان تجربه‌ای تلخ برای نسل امروز و آیندگان مطرح شود.

وی با اشاره به خشک شدن تالاب‌ها، فرونشست زمین، آلودگی هوا، پدیده گرد و غبار، مهاجرت‌های ناشی از افت کیفیت محیط زیست و از دست رفتن منابع تجدیدپذیر به‌عنوان مصادیق بحران‌های فعلی افزود: بسیاری از آستانه‌ها و خطوط قرمز زیست‌محیطی کشور شکسته شده که برخی از این تغییرات در طبیعت بازگشت‌ناپذیر است.

لاهیجان‌زاده با تأکید بر لزوم اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و توسعه دریامحور تصریح کرد: همه باید برای تحقق این سیاست‌ها به میدان بیایند تا مسیر توسعه با اصول پایداری و حفظ محیط زیست همسو شود.

وی در ادامه به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت محیط زیست اشاره کرد و از اجرای پروژه‌های جدید سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد: در حال حاضر، طرح‌های ملی برای استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با دقت بالا و هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها برای مدیریت آب در حوضه‌های آبخیز، پایش تالاب‌ها و نوار ساحلی در دست اجراست. این طرح‌ها تا دو ماه آینده با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به‌طور رسمی افتتاح خواهند شد.

لاهیجان‌زاده در پایان، نمایشگاه جانبی سومین همایش شهر پایدار را فرصتی ارزشمند برای معرفی دانش، فناوری‌ها و راهکارهای نوین در حوزه مدیریت شهری و محیط زیست دانست و خواستار تعامل بیشتر میان مدیران شهری، بخش خصوصی و نهادهای علمی برای تحقق توسعه پایدار شد.