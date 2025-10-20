  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۴

بنی تمیم: از زمین های ورزشی محلات در برابر زمین خواران محافظت می‌کنیم

اهواز ـ مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با تاکید بر حفاظت از زمین های ورزش محلات در مقابل زمین خواران گفت: با دستور استاندار مقرر شد هرچه سریعتر مالکیت این زمین ها مشخص شود.

حمید بنی تمیم در حاشیه بازدید از چند پروژه ورزشی اهواز ضمن تبریک هفته تربیت بدنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار در سطح شهر اهواز از چند پروژه بازدید داشتیم که زمین‌های خاکی محلات یکی از پروژه‌های مورد بازدید بود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: با توجه به دستور استاندار و تاکید وی در جلسه شورای ورزش استان، مقرر شد هرچه سریع‌تر مالکیت زمین‌های خاکی محلات مشخص شود تا بتوانیم با برخی ابزارها از جمله روشنایی و حصارکشی، از پیشرفت بیشتر زمین خواران و از دست دادن زمین‌ها جلوگیری کنیم. همچنین بتوانیم فضای بهتری با نصب پایه‌های روشنایی، سکوهای تماشاچی و سرویس‌های بهداشتی برای ورزشکاران ایجاد کنیم.

وی به دستور استاندار در خصوص این زمین‌ها اشاره کرد و افزود: مقرر شد از مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت شرکت‌ها در این زمینه استفاده کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به بازدید مجموعه خانه جوان بیان کرد: این پروژه با اعتبار قابل توجهی توسط پیمانکار در حال انجام است که امیدواریم بخش ورزشی آن را تا پایان سال به بهره‌برداری برسانیم.

بنی تمیم ادامه داد: همچنین ساختمان جانبی که مرتبط با حوزه جوانان است را با امید تخصیص مابقی اعتبار مورد نیاز، در سال آینده بازسازی اساسی اش به پایان برسد.

وی عنوان کرد: همچنین زمینی به وسعت ۴ هکتار با کمک استانداری و مجموعه مدیریتی استان با کاربری ورزشی در اختیار شهاب پیشانی دار از قهرمانان رشته اتومبیلرانی قرار داده شده و ساخت پیست در حال انجام است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: این قهرمان با جدیت کار را دنبال می‌کند و با توجه به نیاز جوان‌های خوبمان در رشته اتومبیلرانی امیدواریم این پیست بخش عمده نیاز اهواز را مرتفع کند. وی توقعاتی دارند که امیدواریم با این بازدید و کمک مسیولین مربوطه بتوانیم نیازشان را برطرف کنیم.

