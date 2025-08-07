به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران فعال حوزه ورزش ضمن تبریک روز خبرنگار بیان کرد: این روز بهانه‌ای برای تقدیر از زحمات شما خبرنگاران است که در شرایط آب و هوایی گوناگون در میادین حضور دارید.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: خبرنگار ورزشی تنها بازگو کردن یک رویداد ورزشی نیست بلکه روایت رنج و رزم قهرمان‌های کشور است.

وی افزود: نباید در مقابل نقدی که می‌شود موضع گیری داشته باشیم و باید پاسخگو باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: اگر خوزستان امروز به عنوان قطب ورزش در کشور شناخته شده است به واسطه انعکاس زحمات ورزشکاران در رسانه‌ها بوده است.

بنی تمیم با بیان اینکه از ابتدای المپیک در تمام ادوار تنها ۲ مدال برنز سعید عبدولی و نصیرشلال را داشته ایم، تصریح کرد: در یک دوره المپیک پاریس ورزشکاران خوزستانی سه مدال کسب و افتخار آفرینی کرده اند.

وی با اشاره به میزبانی رویدادهای ورزشی در خوزستان گفت: میزبانی‌ها در شناخت استعدادهای بیشتر، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش برگزاری رویدادها اثرگذار است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: موی تای جدیداً به رشته المپیکی اضافه شده و پتانسیل این را دارد در کنار دیگر ورزش‌ها مدال آوری کند.

بنی تمیم در خصوص اقدامات اداری صورت گرفته در دستگاه اظهار کرد: تبدیل وضعیت همه پرسنلی که شرایط تبدیل وضعیت قانون ایثارگری داشته اند انجام شده است.

به گفته وی، ۱۴ خودرو برای ورزش و جوانان خریداری و به شهرستان‌ها اهدا شده است. سه خودرو نیز برای اداره کل گذاشته شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با تاکید بر اینکه هلاوت روشنایی در زمین‌های خاکی برای من بسیار بوده است، افزود: امیدوارم این اقدام الگویی برای سطح استان شود و نباید اجازه دست درازی برخی افراد به زمین‌هایمان را داد تا به صفر برسد چرا که اثرگذارتر از زمین‌های مصنوعی خواهند بود.

بنی تمیم با اشاره به تیتری که اخیراً در خصوص تخریب خانه جوان زده شده است، گفت: چنین چیزی صحت ندارد بلکه در حال بازسازی خانه جوان هستیم تا بروز شود.

وی عنوان کرد: همچنین سالن جنب خانه جوان نیز که تنها اسکلت بود اکنون مراحل پایانی را طی می‌کند و امیدوارم بتوانیم به زودی آن را به بهره برداری برسانیم.