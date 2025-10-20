به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی دوشنبه شب در برنامه «آقای استاندار» شبکه خبر اعلام کرد که طرح جامع توسعه هرمزگان با تاکید بر ظرفیت‌های راهبردی، موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصاد مبتنی بر دریا و بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه تدوین شده است. وی تاکید کرد که این طرح مسیر توسعه پایدار استان را هموار می‌کند و سهم هرمزگان از اقتصاد بانکرینگ، شیلات و گردشگری ساحلی را افزایش خواهد داد.

استاندار هرمزگان، با تشریح ابعاد مختلف طرح جامع توسعه استان، آن را سندی راهبردی و عملیاتی دانست که با هدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های بی‌نظیر استان و توسعه پایدار تدوین شده است.

وی اظهار کرد: هرمزگان با موقعیت ویژه ژئوپلیتیک در جنوب کشور، طولانی‌ترین سواحل و دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان، ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های صنعتی، شیلات، آبزی‌پروری و گردشگری دریایی دارد که این طرح جامع بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه به عنوان مبنای حرکت استان در سال‌های آینده طراحی شده است.

استاندار هرمزگان افزود: طرح جامع توسعه استان با همکاری متخصصان و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی در مدت ۶ ماه و با رویکرد آمایش سرزمین بازبینی و نهایی شده است تا ضمن هماهنگی با اسناد بالادستی، اهداف توسعه پایدار هرمزگان را تحقق بخشد.

وی با اشاره به اهمیت افزایش سهم استان از اقتصاد بانکرینگ خلیج فارس که درآمدی بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار دارد، بیان کرد: سهم استان کمتر از ۴ درصد است که بسیار ناچیز است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری این سهم به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

استاندار همچنین به ظرفیت‌های بخش شیلات و آبزی‌پروری اشاره و گفت: ۵۰ هزار هکتار زمین برای توسعه آبزی‌پروری جانمایی شده است که در حال حاضر ۱۳ هزار هکتار بهره‌برداری شده و ۲۸ هزار هکتار دیگر در مراحل تکمیل است. هدف ما افزایش تولیدات شیلات از ۴۰۲ هزار تن کنونی به سطوح بالاتر است.

آشوری تازیانی تصریح کرد: جمعیت حدود ۵۰ هزار صیاد، ۱۱ هزار شناور کوچک و ۱۳۷۰ شناور لنج ماهیگیری در استان وجود دارد که این ظرفیت‌ها زمینه مناسبی برای توسعه بخش شیلات فراهم کرده است.

وی درباره توسعه گردشگری ساحلی و دریایی نیز گفت: هرمزگان نسبت به استان‌های دیگر در این حوزه عقب است اما برنامه‌های توسعه زیرساختی، صنایع وابسته مانند کشتی‌سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار دارد تا سهم استان در گردشگری دریایی و ساحلی افزایش یابد.

استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های روستاهای ساحلی استان اعلام کرد: ۱۶۵ روستای ساحلی هرمزگان قابلیت تبدیل به روستاهای گردشگری جهانی را دارند و نمونه موفق آن روستای سهیلی در جزیره قشم است که اخیراً به عنوان روستای گردشگری جهانی معرفی شده است.

وی افزود: در برخی روستاهای کوچک ساحلی، ایجاد بوم‌گردی و رستوران‌های محلی به جذب گردشگران خارجی کمک کرده و اشتغال پایدار در این مناطق ایجاد شده است.

آشوری تازیانی در بخش زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان گفت: هرمزگان دارای چهار فرودگاه بین‌المللی و پنج فرودگاه داخلی است و احداث و توسعه خطوط ریلی، به‌ویژه کریدور شمال-جنوب، برای تسهیل ترانزیت کالا و مسافر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در دوره مدیریتی کنونی، مصوبه احداث ۴۳ کیلومتر آزادراه با اعتبار ۹,۶۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده که با مشارکت ۴۰ درصدی شرکت زیرساخت، ۲۰ درصدی بندر شهید رجایی و ۴۰ درصدی بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

استاندار درباره بندر شهید رجایی گفت: این بندر با ظرفیت عملیاتی ۱۸۹ میلیون تن بزرگ‌ترین بندر کشور است اما به دلیل کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، بهره‌وری کامل حاصل نشده است. هدف ما تبدیل بندر به نسل سوم است تا علاوه بر تخلیه و بارگیری، فعالیت‌های پردازش، فرآوری کالا و ایجاد محیط صنعتی در آن توسعه یابد.

او در پایان با تاکید بر ضرورت شتاب‌بخشی در اجرای برنامه‌ها گفت: طرح جامع توسعه استان مبنای حرکت ما است و با پیگیری مستمر، هرمزگان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ملی ایفا کند و از ظرفیت‌های بی‌نظیر خود بهره‌برداری بهینه داشته باشد.

استاندار هرمزگان با تاکید بر تنوع اقلیمی استان، از برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری دریایی، کشاورزی و طبیعت‌گردی در جزایر و مناطق کمتر توسعه‌یافته خبر داد. او گفت: در جزیره هندورابی با مشارکت بخش خصوصی، کمپینگ‌های گردشگری و زیرساخت‌های رفاهی ایجاد شده‌اند، بدون آن‌که آسیبی به طبیعت وارد شود.

وی افزود: گردشگری صحرایی، کشاورزی و طبیعت‌گردی در مناطقی مانند سیاهو، حاجی‌آباد و بشاگرد نیز در دستور کار قرار گرفته است. به عنوان نمونه، در بشاگرد ۳۰۰۰ هکتار نخلستان خرمای مجول –گران‌ترین خرمای اقتصادی جهان– کاشته شده که هدف‌گذاری برای افزایش آن تا ۵۰۰۰ هکتار در حال انجام است.

آشوری تازیانی با اشاره به سهم کمتر از ۵ درصدی هرمزگان از گردشگری ملی، گفت: با توجه به تنوع اقلیمی و جاذبه‌های طبیعی استان، هدف‌گذاری ما افزایش این سهم به ۱۰ تا ۱۵ درصد در مرحله اول است.

وی همچنین از اختصاص ۱۸۹ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری خبر داد و تاکید کرد: ۱۳۷ میلیارد تومان از این منابع از محل تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.

استاندار هرمزگان با بیان این‌که دو منطقه آزاد و پنج منطقه ویژه اقتصادی در استان فعال هستند، افزود: منطقه مکران با استان سیستان و بلوچستان مشترک است و ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه دارد. با این حال، نقش دولت در تصمیم‌سازی و حکمرانی آن‌طور که باید دیده نشده است.

وی از تشکیل شورای راهبردی استان با حضور نمایندگان مناطق آزاد، ویژه و توسعه‌گرا خبر داد و گفت: این شورا می‌تواند هماهنگ‌کننده بین‌بخشی و پشتیبان تصمیم‌گیری‌ها باشد تا حکمرانی یکپارچه در استان شکل بگیرد.

استاندار هرمزگان در پاسخ به سوالی درباره پروژه‌های نیمه‌تمام استان گفت: حدود ۱۵۰۰ طرح نیمه‌تمام در استان داریم که بخشی از ثروت ملی در آن‌ها بلوکه شده است. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به پل خلیج فارس و کریدور ریلی شمال-جنوب اشاره کرد.

وی تصریح کرد: برای تکمیل این پروژه‌ها اولویت‌بندی کرده‌ایم. طرح‌هایی که ضریب پیشرفت بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد دارند و در فرایند توسعه موثرند، در اولویت قرار گرفته‌اند. برخی پروژه‌ها نیز در صورت امکان به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان با اشاره به تغییر سیاست‌ها در حوزه تجارت مرزی، گفت: اقتصاد مرزی استان در حال عبور از مدل سنتی به سمت تجارت رسمی است و ظرفیت جدیدی برای ۵ سال آینده در نظر گرفته شده که بر اساس آن، رویه‌های ملوانی به تجارت رسمی تبدیل خواهد شد.

وی افزود: سقف ارزی تخصیص‌یافته برای این طرح حدود ۴.۶ میلیارد دلار است که مناطق مرزی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. هدف اصلی، حذف واسطه‌ها و بازگشت سود حاصل از تجارت به مردم بومی منطقه است.

آشوری از ارسال درخواست افزایش سهمیه لنج‌ها به وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا خبر داد و گفت: ۷۶۴ لنج تجاری در استان فعال هستند و ما به دنبال افزایش سفرهای دریایی برای کاهش ناترازی اقتصادی در این بخش هستیم.

وی با اشاره به اینکه سفرهای لنج‌ها از یک سفر در سال به سه سفر افزایش یافته، افزود: باید ترکیب درآمد و هزینه در حوزه دریایی متعادل شود تا معیشت ملوانان و صاحبان لنج‌ها اقتصادی‌تر شود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اهمیت مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در توسعه ورزشی گفت: رویکرد ما استفاده از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌هاست. صندوقی در حال تأسیس است تا این منابع هدفمند شود. نتیجه این اقدام تکمیل ۱۶۰ مدرسه تا مهر امسال و برنامه‌ریزی برای افتتاح ۲۵۰ مدرسه دیگر تا مهر آینده است.

وی افزود: حضور فعال استان در میادین ملی و بین‌المللی ورزشی، نتیجه سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه است.

آشوری با اشاره به پروژه‌های بزرگ بیمارستانی استان گفت: بیمارستان بندرعباس با ۵۶۴ تخت‌خواب به ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است و در سفر رئیس جمهور ۱,۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید اختصاص پیدا کرد تا به‌زودی افتتاح شود.

او افزود: همچنین بیمارستان میناب و مرکز درمانی جدید ۲۵۶ تخت‌خوابی (ستاره خلیج فارس) با سرمایه‌گذاری یک و نیم هزار میلیارد تومانی ستاره خلیج فارس، ظرفیت درمانی استان را بیش از هزار تخت افزایش خواهد داد.

استاندار هرمزگان از تصویب مصوبه مهمی برای آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان خبر داد و گفت: این مصوبه ۲۰ روز پیش ابلاغ شده و اجرای آن دو ماه زمان نیاز دارد. با این اقدام، مردم استان از مزایای خودروهای مناطق آزاد با تعرفه پایین بهره‌مند می‌شوند.