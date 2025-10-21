خارگ؛ قلب تپنده صادرات نفت و پتروشیمی ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حامد عرب زاده: در منظومه اقتصادی ایران، جزیره خارگ نه تنها یک نقطه جغرافیایی در میانه خلیج فارس است، بلکه شریان حیاتی صادرات انرژی کشور و نماد پایداری اقتصاد ملی در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. این جزیره با وسعتی محدود اما نقشی نامحدود، ستون فقرات صادرات نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی ایران است و همچنان جایگاه بی‌بدیلی در امنیت انرژی کشور دارد.

ظرفیت‌های ژئواکونومیک خارگ

جزیره خارگ با موقعیتی راهبردی در میانه مسیرهای اصلی دریانوردی خلیج فارس، دروازه ارتباط ایران با بازارهای جهانی انرژی محسوب می‌شود. نزدیکی به آب‌های عمیق بین‌المللی، امکان پهلوگیری کشتی‌های غول‌پیکر و وجود زیرساخت‌های عظیم ذخیره‌سازی، این جزیره را به یکی از مجهزترین پایانه‌های صادراتی منطقه بدل کرده است.

به گفته کارشناسان حوزه انرژی، کمتر نقطه‌ای در خاورمیانه چنین ترکیبی از مزیت‌های جغرافیایی، فنی و عملیاتی را داراست. خارگ نه تنها مرکز صادرات نفت خام، بلکه حلقه‌ای کلیدی در زنجیره ارزش افزوده انرژی است؛ جایی که تولید، ذخیره، فرآورش و صادرات در کنار هم جریان دارد.

شرکت پایانه‌های نفتی ایران؛ ستون اصلی صادرات انرژی

شرکت پایانه‌های نفتی ایران، بازوی اجرایی وزارت نفت در حوزه صادرات و مدیریت پایانه‌هاست و خارگ، اصلی‌ترین مرکز فعالیت آن به‌شمار می‌رود. این شرکت در دهه‌های اخیر با تکیه بر توان داخلی، نه تنها عملیات بارگیری و صادرات نفت خام را به‌صورت پایدار ادامه داده، بلکه در حوزه نوسازی تجهیزات، افزایش ظرفیت مخازن و ارتقای ایمنی عملیاتی نیز دستاوردهای قابل توجهی داشته است.

در شرایطی که تحریم‌های نفتی تلاش داشتند جریان صادرات ایران را متوقف کنند، خارگ با اتکا به تجربه، تخصص و اراده متخصصان داخلی، عملاً تبدیل به نماد «تاب‌آوری انرژی ایران» شد. حفظ استمرار صادرات از این پایانه، نه فقط دستاورد فنی بلکه یک پیام سیاسی و اقتصادی به جهان بود: اینکه زیرساخت صادرات انرژی ایران، بومی، مقاوم و پایدار است.

به موازات این تلاش‌ها، شرکت پایانه‌های نفتی ایران با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اندازه‌گیری، کنترل از راه دور و پایش محیطی، در حال حرکت به‌سوی پایانه هوشمند صادراتی است؛ هدفی که می‌تواند خارگ را به یکی از پیشرفته‌ترین مراکز صادرات انرژی منطقه تبدیل کند.

پتروشیمی خارگ؛ حلقه ارزش افزوده در زنجیره صادرات

در کنار نفت، شرکت پتروشیمی خارگ نیز نقش مهمی در متنوع‌سازی صادرات کشور دارد. این مجتمع باسابقه با ظرفیت تولید قابل توجه متانول، پروپان، بوتان و گوگرد، سهم مهمی در صادرات غیرنفتی ایران ایفا می‌کند. نزدیکی جغرافیایی این مجتمع به اسکله‌های صادراتی، مزیت بزرگی برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسریع فرآیند صادرات است.

پتروشیمی خارگ نمونه‌ای موفق از تلفیق صنعت نفت و پتروشیمی در یک منطقه محدود اما استراتژیک است. این مجتمع توانسته با بهینه‌سازی فرایندهای تولید و استفاده از فناوری‌های داخلی، جایگاه خود را در بازارهای آسیایی تثبیت کند. کارشناسان بر این باورند که توسعه فازهای جدید و ایجاد زنجیره‌های پایین‌دستی در این مجتمع، می‌تواند درآمد صادراتی کشور را چند برابر کند و خارگ را به «هاب پتروشیمی خلیج فارس» تبدیل نماید.

چالش‌ها و نیازهای توسعه‌ای

با وجود مزیت‌های فراوان، خارگ نیز با چالش‌هایی روبه‌رو است. کمبود زیرساخت‌های پشتیبان شهری و اقامتی برای نیروهای متخصص، ضرورت بازسازی تجهیزات قدیمی در بخش‌هایی از پایانه‌ها، و لزوم ارتقای سیستم‌های زیست‌محیطی، از مهم‌ترین محورهای توسعه‌ای جزیره به شمار می‌رود.

همچنین با افزایش رقابت منطقه‌ای در حوزه صادرات انرژی، به‌ویژه از سوی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حفظ مزیت رقابتی خارگ نیازمند نوسازی مستمر، سرمایه‌گذاری هدفمند و نگاه کلان ملی است.

چشم‌انداز آینده؛ خارگ در مسیر پایدارسازی صادرات

افق پیش روی خارگ، فراتر از نقش سنتی آن به‌عنوان پایانه صادرات نفت است. با گسترش صنایع پایین‌دستی، به‌کارگیری فناوری‌های نو در مدیریت انرژی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، خارگ می‌تواند به الگوی توسعه پایدار صادرات در منطقه تبدیل شود.

روز ملی صادرات فرصتی است برای بازنگری در جایگاه این جزیره استراتژیک؛ جزیره‌ای که بیش از شصت سال است بار اصلی صادرات ایران را بر دوش می‌کشد، اما همچنان ظرفیت‌های بسیاری برای شکوفایی دارد.

خارگ نه فقط یک جزیره نفتی، بلکه نماد اقتدار اقتصادی، خوداتکایی صنعتی و حضور هوشمند ایران در بازارهای جهانی است. آینده صادرات کشور، همچنان از مسیر خارگ می‌گذرد.

*خبرنگار