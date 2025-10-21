به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان هواشناسی، سامانه بارشی فعالی نیمه شمالی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل را دربرمیگیرد و موجب رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گردوخاک خواهد شد.
در نقاط مستعد، بارش تگرگ و در ارتفاعات این استانها بارش برف پیشبینی شده است. بر اساس هشدار سطح نارنجی، احتمال جاری شدن روانآب، طغیان موقت مسیلها، صاعقه، مه و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.
هواشناسی به شهروندان، مسافران، عشایر و دامداران در این مناطق توصیه کرده از سفرهای بیناستانی غیرضروری، برپایی چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانهها و بستر مسیلها پرهیز کنند تا از خطرات احتمالی در امان باشند.
